Tạm giữ kẻ vận chuyển gần 9.000 bao thuốc lá lậu

Ngày 13/12, Cục Quản lý thị trưởng (QLTT) tỉnh Long An cho biết, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh đã bàn giao cho cơ quan Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) một đối tượng cùng tang vật, phượng tiện vận chuyển gần 9.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Cụ thể, vào lúc 21h ngày 9/12, trên tuyến đường Tân Hội, thuộc ấp Rừng Dầu, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, Đội QLTT số 1 kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 51C-959.42 do Lê Hồng Phước (ngụ tại ấp 2, Trà Vàng, Tân Biên, Tây Ninh) cầm lái có hành vi vận chuyển 8.700 bao (20 điếu/bao) thuốc lá điếu.

Số hàng này do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt và không in hình cảnh báo về sức khỏe (gồm 5.000 bao nhãn hiệu Hero và 3.700 bao nhãn hiệu Jet).

Chiếc xe BKS 51C-959.42 vận chuyển 8.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị bắt giữ ngày 9/12.

Tại thời điểm kiểm tra, Lê Hồng Phước không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến số lượng thuốc lá nêu trên. Đội QLTT số 1 quyết định tạm giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật, phương tiện đưa về Đội QLTT số 1 để xử lý theo quy định pháp luật.

Căn cứ quy định pháp luật, ngày 10/12, Đội QLTT số 1 quyết định chuyển giao Lê Hồng Phước cùng phương tiện biển kiểm soát 51C-959.42 và 8.700 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet và Hero cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.