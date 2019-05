Bộ Công Thương kiến nghị xử lý người cố tình xuyên tạc việc tăng giá điện

Tại Hà Nội và TP HCM, mặc dù sản lượng điện và số lượng khách hàng sử dụng điện ở bậc thang cao (trên 200 kWh/tháng) cao hơn bình quân cả nước và hoá đơn tiền điện cao hơn nhưng số lượng kiến nghị ít hơn nhiều so với các khách hàng ở các tỉnh, thành phố còn lại. Theo Bộ Công Thương, số lượng khách hàng có địa chỉ cụ thể thắc mắc trên các phương tiện thông tin đại chúng không nhiều và đều được giải đáp đầy đủ.

"Vì vậy, Bộ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về chủ trường đúng đắn của Đảng, Chính phủ trong việc điều chỉnh giá điện; phản ánh chính xác, khách quan, không đưa thông tin trái chiều về giá điện. Đồng thời có các biện pháp chấn chỉnh hoặc xử lý những cá nhân cố tình xuyên tạc, đưa thông tin không đầy đủ, khách quan về đợt điều chỉnh giá điện vừa qua nhằm kích động, gây rối trật tự, an toàn xã hội"- Bộ Công Thương kiến nghị.

Liên quan đến việc điều chỉnh tăng giá điện 8,36% từ ngày 20/3, thực hiện yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công Thương cũng có báo cáo chính thức về việc này.

Bộ Công Thương khẳng định việc chốt chỉ số công tơ, phát hành hóa đơn tiền điện tại một số khách hàng sử dụng điện sản xuất lớn cho thấy, các tổng công ty điện lực và công ty điện lực đã thực hiện đúng quy định. (Ảnh: EVN)

Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ký nêu rõ các cơ sở pháp lý việc điều chỉnh tăng giá điện cũng như quá trình xây dựng, ban hành giá bán lẻ điện bình quân năm 2019.

Bộ Công Thương cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Quyết định số 648 của bộ về việc điều chỉnh tăng giá điện. Theo đó, kết quả kiểm tra thực tế công tác niêm yết công khai giá điện mới theo Quyết định số 648/QĐ-BCT được các đơn vị thực hiện đúng quy định tại Điều 6 Luật Giá và đảm bảo thông tin về việc điều chỉnh giá điện đến các khách hàng kịp thời.

Bên cạnh đó, công tác ghi chỉ số công tơ, chốt chỉ số, tính tiền điện trong tháng thay đổi giá, áp giá bán lẻ điện và thanh toán tiền điện được các đơn vị thực hiện đúng quy trình kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cũng như tuân thủ theo quy định của Chính phủ về ghi chỉ số công tư, thanh toán tiền điện.

Bộ Công Thương nêu 3 nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện sinh hoạt trong tháng 4-2019 tăng là do: do sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng tăng do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao; do tác động của việc điều chỉnh tăng giá điện 8,36% vào ngày 20-3 và kỳ ghi chỉ số côngtơ của tháng 4 cũng nhiều hơn 3 ngày so với tháng 3.

"Việc chốt chỉ số công tơ, phát hành hóa đơn tiền điện tại một số khách hàng sử dụng điện sản xuất lớn cho thấy, các tổng công ty điện lực và công ty điện lực đã thực hiện đúng quy định"- Bộ Công Thương khẳng định.

Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh ngành điện đã chuẩn bị kỹ càng, có kết hoạch đầy đủ cho việc giải đáp thắc mắc của khách hàng sử dụng điện. Cơ quan này cũng đã kiểm tra thực tế các cuộc gọi xử lý thông tin khách hàng, cho thấy khách hàng đều hài lòng, đồng ý với kết quả giải quyết.

Thống kê của EVN từ số liệu phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng cho thấy, từ 20/3 đến 4/5, EVN đã tiếp nhận và giải đáp 71.504 yêu cầu của khách hàng liên quan đến hoá đơn tiền điện. Trong đó có 14.541 kiến nghị thắc mắc về chỉ số côngtơ, hoá đơn tiền điện.

Xem xét đề xuất biểu giá điện mới Bộ Công Thương cũng đã thông tin về giá bán lẻ điện theo bậc thang đang được áp ụng hiện nay. Cơ quan này dẫn chứng nhiều nước tiên tiến như Hàn Quốc, Nhật Bản hay các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia... đều áp dụng giá điện theo các bậc và giá điện theo bậc thang sau cũng cao hơn bậc thang đầu tương tự như Việt Nam. Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã nghiên cứu và lấy ý kiến rộng rãi về phương án giá điện bậc thang. Tuy nhiên, khi tính đến các mục tiêu như đảm bảo an sinh xã hội, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả thì phương án điện bậc thang vẫn được số đông chấp nhận. "Ở nước ta, năm 2018, số hộ dân sử dụng điện sinh hoạt dưới 100 kWh là 9 triệu hộ, chiếm 35% tổng số hộ dân sử dụng điện sinh hoạt. Việc xây dựng bậc 1 và bậc 2 thấp hơn giá điện bán lẻ bình quân nhằm mục tiêu hỗ trợ tiền điện cho các hộ thu nhập thấp, các bậc thang còn lại có giá cao hơn"- Bộ Công Thương nêu rõ. Tuy nhiên, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng cao thì việc nghiên cứu, xây dựng biểu giá điện bậc thang mới cho các hộ gia đình là cần thiết. Vì vậy, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu, đề xuất biểu giá điện mới với mục tiêu giảm bù chéo giữa các hộ tiêu thụ, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong khi vẫn phải đảm bảo về mục tiêu an sinh xã hội.

Thủ tướng trả lời cử tri về tăng giá điện, giá xăng dầu Thủ tướng cho biết, việc điều chỉnh giá điện là theo lộ trình phù hợp, còn tăng giá xăng dầu là do giá thế giới tăng mạnh.