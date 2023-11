Bộ Công an truy nã chủ tiệm vàng Phúc Hằng

(VTC News) -

Ngày 14/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án "Buôn lậu” xảy ra tại tỉnh Tây Ninh, TP.HCM và các địa phương liên quan.

Trước đó, ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thanh Hằng (SN 1960, tại Thái Bình).

Nơi thường trú của bị can Hằng ở 14 Gia Ngư, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Nơi ở hiện tại 104 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm.

Bị can Đặng Thanh Hằng.

Bị can Đặng Thanh Hằng là chủ tiệm vàng Phúc Hằng. Tuy nhiên, Đặng Thanh Hằng đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu.

Căn cứ khoản 1 Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, ngày 11/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ. Cơ quan điều tra yêu cầu bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định.

Trong trường hợp bị can không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa, sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử.