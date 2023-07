BLACKPINK tạo 'cú hích' cho các sao thế giới đến Việt Nam?

Hai đêm nhạc tối 29-30/7 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã khép lại tour diễn vòng quanh thế giới của Blackpink. Việc Blackpink lựa chọn Hà Nội trở thành điểm dừng chân trong khuôn khổ chương trình lưu diễn toàn cầu Born Pink đã trở thành tâm điểm của dư luận trong suốt 1 tháng qua.

Trước Việt Nam, BLACKPINK mang Born Pink World Tour đến hàng loạt thành phố lớn trên thế giới như Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Hong Kong (Trung Quốc), Sydney (Australia), Paris (Pháp), New York (Mỹ)... đi đến đâu là đạt thành tích “cháy vé” đến đấy. Hai đêm diễn của BLACKPINK tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình cũng là những đêm diễn quy mô nhất của nghệ sĩ quốc tế ở Việt Nam, thu hút đến 67.000 lượt khán giả.

Hai đêm nhạc thỏa mãn người hâm mộ

Những mong đợi của người hâm mộ từ khi BLACKPINK công bố lần đầu đến Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng. Theo đánh giá của người hâm mộ, BLACKPINK đã mang đến 2 đêm nhạc "đã mắt, đã tai" với đầy đủ các cung bậc cảm xúc.

Trong đêm diễn, các cô gái trong nhóm BLACKPINK thể hiện những ca khúc nổi tiếng gắn bó với tên tuổi của nhóm và từng thành viên, như: Boombayah, As If It’s Your Last, How You Like That, Whistle, Pretty Savage, Lovesick Girl, Don’t Know What to Do, Kill This Love… Cùng với phần trình diễn sôi động, các thành viên của Blackpink cũng liên tục có những màn giao lưu với người hâm mộ bằng tiếng Việt, đội nón lá, nhảy trên nền nhạc ca khúc “See tình” của Hoàng Thùy Linh… nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả.

Sân khấu, âm thanh, ánh sáng trong show BLACKPINK xứng tầm một đêm nhạc quốc tế. Không gian sân vận động quốc gia Mỹ Đình được nhuộm hồng bằng những chiếc lightstick mang màu biểu tượng của BLACKPINK. Hàng vạn khán giả hòa giọng cùng thần tượng và nhảy theo những màn trình diễn sôi động.

Hai đêm nhạc Born Pink Hanoi diễn ra sau gần 1 tháng hồi hộp trải qua nhiều khó khăn, từ việc xin giấy phép biểu diễn, cho tới những cuộc họp bất ngờ, những thông tin trái chiều về khâu tổ chức. Những cơn mưa rào bớt chợt đổ xuống Mỹ Đình trước và trong cả 2 đêm diễn cũng không thể làm giảm bớt đi sự hào hứng của khán giả. Đây cũng là lần đầu tiên 4 cô gái BLACKPINK phải biểu diễn dưới mưa trong suốt chuyến lưu diễn Born Pink. Mặc dù vậy, các cô nàng vẫn biểu diễn cực sung và lan tỏa năng lượng đến tất cả khán giả.

“Một đêm vô cùng đáng nhớ với những cảm xúc vỡ oà. Không tưởng tượng có ngày Blackpink đến Việt Nam biểu diễn… Vô cùng thỏa mãn. Một show diễn hoàn hảo” là những gì mà những người đi “đu” BLACKPINK cảm nhận.

Thu Thủy (28 tuổi, đến từ Hà Nội) là một fan BLACKPINK từng đi xem show diễn của nhóm ở Singapore, Thái Lan. Bạn trẻ này cho biết khâu tổ chức là điều khiến cô bất ngờ nhất.

“Tôi không nghĩ rằng concert tổ chức ở Việt Nam mà lại chuyên nghiệp như vậy, rất chỉn chu từ khâu xếp hàng, ghế ngồi, mọi thứ đều quy củ. Khán giả đến xem đêm nhạc cũng khá văn minh. Chúng tôi hài lòng vì được phát áo mưa, nước uống”, cô nói.

Nhiều người hâm mộ hy vọng sau show diễn này, Việt Nam trở thành điểm đến của các ban nhạc và nghệ sĩ quốc tế để các fan Việt Nam không phải vất vả đi ra nước ngoài xem mà có thể thưởng thức âm nhạc ngay tại quê nhà.

Kinh nghiệm và những bài học

Đã có nhiều nhóm nhạc, nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc đến thăm và biểu diễn ở Việt Nam. Song, với BLACKPINK concert, đây là lần đầu tiên Việt Nam chào đón một nhóm nhạc Kpop đương thời tầm cỡ thế giới đến biểu diễn.

Việc nhóm nhạc nổi tiếng thế giới như BLACKPINK quyết định tổ chức biểu diễn tại Hà Nội là minh chứng về tính ổn định kinh tế, chính trị, xã hội, cơ sở vật chất cũng như năng lực tổ chức sự kiện lớn cấp quốc tế của thành phố.

Tuy nhiên, từ khi có thông tin BLACKPINK đến Việt Nam cho đến ngày biểu diễn, đêm nhạc cũng trải qua nhiều "kiếp nạn" khiến các fan Blackpink như "ngồi trên đống lửa". Khác với các nước trong khu vực và trên thế giới, thời gian chuẩn bị cho một buổi biểu diễn của BLACKPINK lên tới 4-6 tháng. Ở Việt Nam việc này diễn ra vỏn vẹn trong hơn 1 tháng khiến chương trình dính nhiều tranh cãi từ giấy phép tổ chức đến tin đồn huỷ show, vướng mắc tiền tác quyền...

Trước các sự cố đã xảy ra trong quá trình tổ chức buổi diễn của BLACKPINK tại Việt Nam, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, đã đưa ra một số kinh nghiệm nhằm tổ chức các sự kiện lớn hơn một cách chuyên nghiệp và thuận lợi hơn trong tương lai:

"Một là cần lập kế hoạch chi tiết và đảm bảo sự chuẩn bị đầy đủ: Tổ chức sự kiện lớn đòi hỏi một kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ, từ việc chọn địa điểm, hệ thống âm thanh và ánh sáng, quản lý an ninh, quảng cáo và truyền thông, đến việc đặt vé và chăm sóc khách hàng. Đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh này được chuẩn bị kỹ lưỡng và cùng nhau hoạt động thuận lợi.

Hai là nên sử dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng: Sử dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, chẳng hạn như cung cấp ứng dụng di động để mua vé, thông báo và cập nhật thông tin sự kiện, cung cấp kết nối internet mạnh mẽ để khách hàng có thể chia sẻ và ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt.

Ba là phải thiết lập hệ thống giao tiếp hiệu quả: Thông tin rõ ràng và liên lạc hiệu quả là yếu tố quan trọng trong tổ chức sự kiện lớn. Cần cung cấp thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm, vé... cho khách hàng và đảm bảo rằng thông tin được cập nhật và phổ biến một cách chính xác.

Bốn là xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp và có kinh nghiệm: Đội ngũ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp và có kinh nghiệm là một yếu tố quan trọng để đảm bảo mọi khía cạnh của sự kiện diễn ra thuận lợi. Họ có thể quản lý tốt các tình huống khẩn cấp, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả.

Năm là thiết lập quy trình kiểm soát chất lượng: Cần thiết lập các quy trình kiểm soát chất lượng để đảm bảo rằng mọi khía cạnh của sự kiện đều đáp ứng được tiêu chuẩn và yêu cầu như kiểm tra địa điểm, kiểm tra thiết bị kỹ thuật, đảm bảo an ninh và an toàn…

Sáu là rút kinh nghiệm sâu sắc từ các sự cố: Cuối cùng, quan trọng nhất là học từ các sự cố trước đó và thay đổi cách tiếp cận tổ chức sự kiện trong tương lai. Phân tích những khía cạnh đã gặp vấn đề, xác định điểm yếu và cải thiện để tránh lặp lại các sự cố tương tự trong tương lai".

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, bằng cách tuân thủ các nguyên tắc và kinh nghiệm này, sự kiện lớn có thể được tổ chức một cách chuyên nghiệp và thuận lợi hơn trong tương lai.

Trước đây, đã từng có nhiều đoàn khảo sát và các công ty giải trí lớn đến Việt Nam để tìm hiểu thị trường, nhưng đều chưa nhận thấy sự hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết để các sự kiện ca nhạc thương mại diễn ra thành công. Do đó, có thể khẳng định, concert BLACKPINK tại Hà Nội chính là sự kiện bản lề cho ngành công nghiệp giải trí của Việt Nam. Từ sự thành công của chương trình này sẽ kích thích nhiều nhà tổ chức sự kiện toàn cầu khác đẩy mạnh việc tổ chức các sự kiện có quy mô tương tự tại Việt Nam.

Giới chuyên môn kỳ vọng, với sự kiện BLACKPINK, Việt Nam sẽ trở thành một điểm đến mới trên bản đồ sự kiện thế giới nói chung, thu hút không chỉ những đơn vị tổ chức chuyên nghiệp mà còn cả những người đam mê âm nhạc.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, dù đến từ Hàn Quốc nhưng BLACKPINK và tour diễn Born Pink đã đóng góp vào việc tăng cường hơn nữa nhận thức về quan trọng của việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa - sáng tạo tại Việt Nam. Sự thành công của tour diễn này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn thể hiện sức mạnh và tiềm năng của nghệ thuật và văn hóa quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư và phát triển các ngành nghệ thuật với tư cách là một lĩnh vực của công nghiệp văn hóa - sáng tạo. Điều này sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho quốc gia, góp phần xây dựng một hình ảnh tích cực và thu hút sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế, hình thành nên sức mạnh Việt Nam trong tương lai sắp tới.

Hà Phương (Nguồn: Báo điện tử VOV)