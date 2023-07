SVĐ Mỹ Đình 'bùng nổ' khi BLACKPINK thừa nhận thích bánh mỳ và phở

(VTC News) -

Tối 30/7, tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội diễn ra đêm diễn thứ 2 trong concert Born Pink của nhóm nhạc Hàn Quốc BLACKPINK. Mặc dù đã là đêm biểu diễn thứ 2 của BLACKPINK nhưng khán giả vẫn vô cùng phấn khích khi được tận mắt thưởng thức những màn biểu diễn ngoạn mục.

Trên sân khấu, BLACKPINK không chỉ biểu diễn những bản hit đình đám của cả nhóm mà từng thành viên còn thể hiện những màn solo cực chất: Jisoo "máu lửa" với Flower, Jennie biểu diễn 2 ca khúc You and I và Solo, Lisa khiến fan "dậy sóng" vì Money còn Rosé trình diễn On the Ground và Gone.

Đặc biệt, các cô gái nhà YG tiếp tục thể hiện màn vũ đạo điêu luyện trên nền nhạc See tình của Hoàng Thùy Linh.

BLACKPINK giao lưu cùng khán giả, thừa nhận thích bánh mỳ và phở.

BLACKPINK trình diễn lại "See tình" và giao lưu cực thân thiện khiến fan Việt "bùng nổ".

Trong phần giao lưu, BLACKPINK thân thiện hỏi về cảm xúc của các khán giả có mặt trên khán đài. Các thành viên của nhóm nhạc vui vẻ tiết lộ rằng trong thời gian ở Hà Nội, họ đã ăn thử phở và bánh mỳ. Người đẹp Jisoo còn liên tục khen món phở khiến fan Việt cực phấn khích.

Đáng nói hơn, BLACKPINK cũng cho biết, họ rất ấn tượng với việc fan Việt "phủ hồng" các xe bus trên phố thay cho lời chào mừng cả nhóm tới Việt Nam. Điều này đã khiến cả khán đài như "bùng nổ" vì quá thích thú.

An Nguyên - Thu Giang