Chủ tịch Hà Nội gửi thư cảm ơn BLACKPINK và khán giả hâm mộ

Ngày 31/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh gửi thư cảm ơn nhóm nhạc BLACKPINK, khán giả hâm mộ nhóm nhạc và các lực lượng chức năng.

Nhóm nhạc này vừa có hai đêm diễn mang tên Born Pink, diễn ra trong 2 đêm 29-30/7 tại SVĐ Mỹ Đình, thu hút khoảng 60.000 khán giả.

Trong thư, người đứng đầu chính quyền TP Hà Nội cho biết sự thành công của đêm nhạc tiếp tục khẳng định hình ảnh của Thủ đô Hà Nội - thành phố vì hòa bình, là điểm đến an toàn, thân thiện và khẳng định năng lực tổ chức những sự kiện văn hóa, âm nhạc quốc tế của Thủ đô.

BLACKPINK có 2 đêm diễn thành công tại Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cảm ơn BLACKPINK đã mang đến cho khán giả Thủ đô, du khách trong và ngoài nước hai đêm nhạc tuyệt vời và đáng nhớ.

Lãnh đạo TP Hà Nội cảm ơn các khán giả tham gia hai đêm diễn một cách sôi động, văn minh, thanh lịch góp phần quan trọng vào sự thành công của các đêm diễn.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp tích cực, có hiệu quả của các lực lượng chức năng của thành phố đã đảm bảo công tác tổ chức, an toàn tuyệt đối của sự kiện này.

“Hy vọng rằng, Thủ đô Hà Nội sẽ được đón và tổ chức nhiều sự kiện tương tự để góp phần thực hiện xây dựng nền công nghiệp văn hóa Thủ đô - xứng tầm là một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và nghĩa tình”, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Các thành viên BLACKPINK đội nón lá Việt Nam khiến fan Việt thích thú.

Concert của BLACKPINK tại Hà Nội diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình tối 29-30/7. Không phụ sự mong mỏi của khán giả, bốn cô gái xứ Kim chi mang tới những phần trình diễn bùng nổ.

Trong hơn hai tiếng đồng hồ, BLACKPINK thể hiện hơn 20 ca khúc nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của nhóm như: How You Like That, Whistle, Pretty Savage, Lovesick Girl, Don’t Know What to Do, Kill This Love, Playing with Fire...

Không chỉ mang lại một bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp, các thành viên của BLACKPINK còn chinh phục người hâm mộ khi thể hiện tình yêu với đất nước và văn hoá Việt Nam.

BLACKPINK còn khéo lấy lòng người hâm mộ Việt khi thể hiện điệu nhảy trên nền nhạc See tình. Đây là một sản phẩm gây tiếng vang của Hoàng Thuỳ Linh trong thời gian qua. Ca khúc không chỉ chinh phục khán giả trong nước mà còn gây sốt tại một số quốc gia của châu Á, trong đó có Hàn Quốc.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, đêm nhạc của BLACKPINK kết thúc. Cả 4 giọng ca liên tục nói lời cảm ơn và thể hiện tình yêu với khán giả Việt.

Video: BLACKPINK nhảy trên nền nhạc 'See tình' trong concert tại Hà Nội.

Born Pink là tour diễn vòng quanh thế giới của BLACKPINK bắt đầu từ tháng 10/2022 tại Seoul (Hàn Quốc). Trước khi đến Việt Nam, nhóm đã biểu diễn ở các nước châu Á khác như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc... Tour diễn Born Pink xô đổ hàng loạt kỷ lục, trở thành tour diễn thành công nhất mọi thời đại của một nhóm nữ. Born Pink cũng giúp BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu tour diễn cao nhất mọi thời đại, xô đổ cả thành tích của nhóm nhạc huyền thoại Spice Girls lập vào năm 2019.

