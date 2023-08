BLACKPINK cảm ơn fan Việt, nóng lòng được quay lại Việt Nam

(VTC News) -

Mới đây, các thành viên Jennie, Jisoo, Rosé (BLACKPINK) đã chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường trong chuyến lưu diễn tại Hà Nội. Trên trang cá nhân, Rosé bày tỏ: "Thật hạnh phúc khi cuối cùng cũng có thể gặp V-Blinks của mình!! Mình đã chờ ngày này rất lâu rồi... ‘Tôi yêu bạn, Vietnam’. Mình nóng lòng đợi ngày được quay trở lại".

Nữ ca sĩ cũng đính kèm hình ảnh chiếc bánh mà fan Việt dành tặng nhóm trong dịp BLACKPINK đến Việt Nam biểu diễn.

Rosé khoe chiếc bánh được fan Việt tặng.

Thành viên Jennie đăng tải lại khoảnh khắc đội nón lá trên sân khấu cùng đoạn clip cô nhảy trên nền nhạc See tình. Jennie cũng hé lộ những hình ảnh hậu trường và chia sẻ: "Hà Nội, cảm ơn các bạn rất nhiều vì hai đêm tuyệt vời".

Jennie xinh đẹp ở hậu trường concert.

Còn "chị cả" Jisoo cũng selfie tại hậu trường, chia sẻ hình ảnh đội nón là và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt: "Mình đã có khoảng thời gian rất tuyệt vời ở Việt Nam, nơi mình lần đầu ghé thăm. Blink đã tiếp thêm nhiều năng lượng cho mình. Hẹn sớm gặp lại nhau nha, yêu các bạn nhiều".

Concert của BLACKPINK tại Hà Nội diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình tối 29-30/7. Không phụ sự mong mỏi của khán giả, bốn cô gái xứ Kim chi mang tới những phần trình diễn bùng nổ.

Jisoo đăng tải hình ảnh đội nón lá ở Việt Nam.

Trong gần hai tiếng đồng hồ, BLACKPINK thể hiện hơn 20 ca khúc nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của nhóm như: How You Like That, Whistle, Pretty Savage, Lovesick Girl, Don’t Know What to Do, Kill This Love, Playing with Fire...

Không chỉ mang lại một bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp, các thành viên của BLACKPINK còn chinh phục người hâm mộ khi thể hiện tình yêu với đất nước và văn hoá Việt Nam. Các thành viên của nhóm nhạc vui vẻ tiết lộ rằng trong thời gian ở Hà Nội, họ đã ăn thử phở, nem nướng và bánh mỳ. Rosé còn liên tục khen món phở khiến fan Việt cực phấn khích.

Các thành viên BLACKPINK hy vọng sẽ sớm gặp lại fan Việt.

Born Pink là tour diễn vòng quanh thế giới của BLACKPINK bắt đầu từ tháng 10/2022 tại Seoul (Hàn Quốc). Trước khi đến Việt Nam, nhóm đã biểu diễn ở các nước châu Á khác như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc...

Tour diễn Born Pink xô đổ hàng loạt kỷ lục, trở thành tour diễn thành công nhất mọi thời đại của một nhóm nữ.

Born Pink cũng giúp BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu tour diễn cao nhất mọi thời đại, xô đổ cả thành tích của nhóm nhạc huyền thoại Spice Girls lập vào năm 2019.

Lê Chi