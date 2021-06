Bình Dương ghi nhận thêm 12 người dương tính với SARS-CoV-2

(VTC News) -

Ngày 18/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, qua kết quả xét nghiệm RT-PCR ghi nhận thêm 12 ca dương tính SARS-CoV-2. Nhiều khu phố, nhà trọ nơi các bệnh nhân sinh sống bị phong tỏa để truy vết F1, F2, phun khử khuẩn.

Khu trọ nơi bệnh nhân làm ở Công ty TNHH House Ware sinh sống bị phong tỏa. (Ảnh: VOV)

12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gồm: 6 người tại ổ dịch phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên (trong đó có 4 người làm việc tại Công ty TNHH House Ware, ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An); 4 trường hợp tại Công ty TNHH Puku Việt Nam ở khu công nghiệp Đồng An 1, thành phố Thuận An (đã được cách ly từ trước); 2 trường hợp tại Bình Thắng, thành phố Dĩ An (vợ và con của BN11669).

Sau khi có kết quả xét nghiệm các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, các địa phương trong tỉnh đã cử lực lượng nhanh chóng phong tỏa nhiều khu trọ, khu phố nơi bệnh nhân sinh sống.

Tính đến đợt dịch lần thứ 4, Bình Dương ghi nhận 44 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Theo Sở Y tế Bình Dương, các ổ dịch khác đều đã được kiểm soát, không có khả năng lây lan trong cộng đồng, riêng ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên chưa xác định được nguồn lây.

Hiện, ổ dịch này đã lây lan ra nhiều ca bệnh tại các địa phương khác như phường Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên), phường Hiệp An (thành phố Thủ Dầu Một), phường Bình Chuẩn (thành phố Thuận An).