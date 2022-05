Bill Gates cảnh báo về đại dịch tiếp theo

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn với El Diario, tỷ phú sáng lập Microsoft, Bill Gates, cảnh báo đại dịch tiếp theo có thể phát sinh từ một loại “virus mà chúng ta đã biết”. Ông nói thêm rằng có 50% khả năng bệnh dịch tiếp theo có thể xuất hiện trong vòng 20 năm.

Theo Gates, ngoài một loại virus đã biết, đại dịch tiếp theo có thể xuất phát từ một tác nhân gây khủng bố sinh học do con người tạo ra, hoặc "thứ gì đó tạo ra sự thay đổi trong thế giới tự nhiên", như biến đổi khí hậu. Hiện các nỗ lực từ thiện của Gates chủ yếu tập trung vào tiêm chủng và biến đổi khí hậu.

Tỷ phú Bill Gates.

Tỷ phú này đề xuất, để ngăn chặn đại dịch tiếp theo, các quốc gia nên chi tiền nghiên cứu các mầm bệnh tiềm ẩn, với số tiền có thể rơi vào khoảng vài tỷ USD. Ông đồng thời kêu gọi thành lập một đội gồm 3.000 chuyên gia làm nhiệm vụ nghiên cứu. Lực lượng chuyên trách này sẽ được đặt tên là GERM (Ứng phó và Huy động Dịch bệnh Toàn cầu), được tài trợ thông qua Tổ chức Y tế Thế giới, và có thể cần 1 tỷ USD mỗi năm để có thể liên tục hoạt động đề phòng các đợt bùng phát dịch tiềm ẩn.

Về COVID-19, ông trùm phần mềm Bill Gates hồi đầu tháng đã cảnh báo rằng “vẫn có nguy cơ đại dịch tạo ra một biến thể có khả năng lây lan cao hơn và thậm chí gây tử vong nhiều hơn”.

Biến thể COVID-19 phổ biến gần đây nhất, Omicron, ít gây tử vong hơn rõ rệt so với các biến thể trước. Nhiều ý kiến cho rằng đại dịch đã kết thúc hoặc đã chuyển sang giai đoạn đặc hữu như cúm.

Sau khi dịch COVID-19 hoành hành hơn 2 năm, trong khi các phương tiện truyền thông xem bệnh đậu mùa ở khỉ có thể là bệnh dịch giết người tiếp theo, Gates bác bỏ khả năng này. Tuy nhiên, ông đánh giá cao việc bệnh đậu mùa khỉ được chú ý, cho rằng “nếu không có đại dịch virus corona, bệnh đậu mùa khỉ có thể sẽ không xuất hiện trên bản tin".

Tỷ phú Gates không hoàn toàn loại bỏ khả năng tình trạng bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu trở nên xấu đi, vì vậy vẫn lưu ý rằng các nước cần phải duy trì sự cảnh giác, nhất là khi hàng trăm ca nhiễm virus đậu mùa khỉ đã xuất hiện ở châu Âu, nơi không thường có bệnh này. Các cụm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở châu Âu trong năm nay đã xuất hiện ở những người từng du lịch đến Tây Phi, phần nhiều ở nam giới đồng tính và song tính.

WHO đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ vào tuần trước. Giám đốc phụ trách bộ phận Chuẩn bị và Phòng ngừa Dịch của WHO, Sylvie Briand nói các ca được chẩn đoán mới chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, có thể nhiều trường hợp nữa đang ẩn nấp và chưa bị phát hiện trong cộng đồng. Tuy nhiên vị chuyên gia này cũng trấn an công chúng rằng “cộng đồng không phải lo lắng vì căn bệnh này, vì nó không lây lan nhanh như COVID-19".