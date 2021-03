Biểu tình ở Myanmar: Thêm 39 người chết, Trung Quốc kêu gọi bảo vệ nhà máy

(VTC News) -

Reuters đưa tin, hôm 14/3, lực lượng an ninh đã bắn chết ít nhất 22 người biểu tình chống đảo chính ở khu công nghiệp nằm ở quận Hlaingthaya, Yangon của Myanmar sau khi các nhà máy do Trung Quốc đầu tư tại đây bị đốt cháy. Reuters cũng dẫn nguồn từ Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị (AAPP) cho biết, các địa phương khác cũng ghi nhận có thêm 16 người biểu tình và một cảnh sát thiệt mạng.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết nhiều nhân viên mang quốc tịch nước này đã bị thương và mắc kẹt trong các cuộc tấn công, đốt phá của những kẻ tấn công không rõ danh tính vào các nhà máy may mặc ở Hlaingthaya. Trung Quốc kêu gọi Myanmar bảo vệ tài sản và công dân của họ.

Tình hình Myanmar ngày càng trở nên bất ổn, đã diễn ra các cuộc đối đấu giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. (Ảnh: Reuters)

"Trung Quốc kêu gọi Myanmar thực hiện các biện pháp ngăn chặn mọi hành vi bạo lực, trừng phạt người vi phạm theo pháp luật và đảm bảo an toàn tính mạng cùng tài sản của các công ty và nhân viên Trung Quốc tại Myanmar", Đại sứ quán Trung Quốc cho hay.

Truyền thông địa phương cho hay, khi khói bốc lên từ khu vực công nghiệp, lực lượng an ninh đã nổ súng vào những người biểu tình ở vùng ngoại ô Hlaingthaya - nơi sinh sống của những người di cư từ khắp Myanmar.

“Thật là kinh khủng. Mọi người bị bắn trước mắt tôi. Điều này sẽ không bao giờ biến mất trong ký ức của tôi”, Reuters dẫn lời một phóng viên ảnh tại hiện trường cho biết.

Theo truyền thông Myanmar, lệnh thiết quân luật đã được áp dụng ở Hlaingthaya và một quận khác của Yangon, trung tâm thương mại và thủ đô cũ của nước này.

Đài truyền hình Myawadday do quân đội điều hành cho biết, lực lượng an ninh đã hành động sau khi 4 nhà máy may mặc và một nhà máy phân bón bị đốt cháy và khoảng 2.000 người biểu tình đã ngăn xe chữa cháy tiếp cận các nhà máy này.

Sasa, đại diện của các nhà lập pháp được bầu, lên tiếng kêu gọi đoàn kết với người dân Hlaingthaya. “Những thủ phạm, những kẻ tấn công, kẻ thù của người dân Myanmar, SAC - Hội đồng Hành chính nhà nước) sẽ phải chịu trách nhiệm cho từng giọt máu đã đổ”, ông Sasa nói.

AAPP cho biết, đến nay, số người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar là 126, hơn 2.150 người đã bị giam giữ và hơn 300 đã được thả.