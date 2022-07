Biến thể phụ BA.2.12.1 vừa xuất hiện ở Việt Nam nguy hiểm thế nào?

(VTC News) -

BA.2.12.1 phát triển từ BA.2, mang đầy đủ ưu thế của "biến chủng tàng hình" này về lây truyền và trốn tránh miễn dịch. BA.2.12.1 chứa khoảng 20 đột biến tương tự được thấy ở chủng Omicron ban đầu, cộng với bảy đột biến mới.

“Về cơ bản chúng vẫn là Omicron, chỉ là chúng có thêm một số đột biến gai", Tiến sĩ Benjamin tenOever, giáo sư vi sinh và y học tại Đại học New York cho biết.

Theo báo cáo của Cơ quan Y tế bang New York, BA.2.12.1 được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn tới 27% so với BA.2 và 50% so với chủng Omicron ban đầu.

(Ảnh minh họa: MT)

Người nhiễm BA.2.12.1 có triệu chứng tương tự như nhiễm BA.2 trước, gồm sốt, ớn lạnh, ho, khó thở, mệt mỏi, đau cơ, nhức đầu, mất vị giác hoặc khứu giác, viêm họng, ngạt mũi hoặc chảy nước mũi, nôn mửa, tiêu chảy. Tuy nhiên, báo cáo cua NBC News lưu ý trong đợt bùng phát mới ở Mỹ, không nhiều bệnh nhân nhiễm BA.2.12.1 bị mất vị giác và khứu giác.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy BA.2.12.1 lây lan nhanh hơn nhưng dường như không gây bệnh nặng hơn.

"Chúng tôi tin rằng những người được tiêm chủng, và đặc biệt là được chích ngừa mũi tăng cường tiếp tục có được sự bảo vệ mạnh mẽ chống lại virus, kể cả là BA.2.12.1", Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, Tiến sĩ Rochelle Walensky cho biết.

Tuy nhiên, hai nghiên cứu chưa được đánh giá ngang hàng của các nhà nghiên cứu tới từ Trung Quốc và Nam Phi cho thấy, BA.2.12.1 "lợi hại" hơn các chủng trước đó trong việc né miễn dịch có được nhờ vaccine và các lẫn mắc COVID-19 trước đó. Điều đó đồng nghĩa ngay cả những người từng mắc chủng Omicron ban đầu cũng có nguy cơ tái nhiễm BA.2.12.1.

Tiến sĩ Fady Youssef, chuyên gia y tế tại Trung tâm Y tế MemorialCare Long Beach, đánh giá các thông tin về BA.2.12.1 hiện chỉ ở giai đoạn đầu. "Đến nay, nó dường như không gây triệu chứng nặng hơn Omicron. Chúng tôi cần thêm dữ liệu trước khi đưa ra kết luận", ông này nói.

Các chuyên gia cảnh báo sự xuất hiện của BA.2.12.1 - biến thể đang lây lan nhanh chóng ở Mỹ là lời nhắc nhở rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc và virus vẫn sẽ còn biến đổi.

Tuần qua, Việt Nam ghi nhận gần 10 trường hợp mắc COVID-19 biến thể phụ mới BA.2.12.1 của chủng Omicron. Theo TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, biến thể này có khả năng lẩn tránh miễn dịch nhưng ít hơn BA.4, BA.5. BA.2.12.1 được cho là tăng 1,8 lần khả năng kháng với kháng thể tạo ra từ vaccine so với BA.2. “Do đó, nếu chúng ta không làm tốt các biện pháp phòng chống dịch thì dự báo ca mắc sẽ gia tăng, cùng với dịch sốt xuất huyết thì có nguy cơ dịch chồng dịch. Do đó, các địa phương cũng cần thận trọng khi thấy dịch giảm, có thể do chưa nhập liệu đầy đủ nên chưa cập nhật được đầy đủ số liệu”, TS Thượng cảnh báo.