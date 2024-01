Biến đổi khí hậu có thể gây thêm 14,5 triệu ca tử vong tính đến năm 2050

Một báo cáo công bố ngày 16/1 tại Hội nghị Thường niên Lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF Davos 2024) ở thành phố Davos (Thụy Sĩ) cho biết biến đổi khí hậu có nguy cơ gây ra thêm 14,5 triệu ca tử vong và gây thiệt hại kinh tế 12.500 tỷ USD trên toàn thế giới tính đến năm 2050.

Báo cáo do WEF và Công ty Tư vấn Oliver Wyman đồng biên soạn, dựa trên các kịch bản do Hội đồng Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu xây dựng, trong đó nhắc đến kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất khiến nhiệt độ trung bình của hành tinh tăng lên 2,5-2,9 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Báo cáo trên phân tích sáu hậu quả chính của biến đổi khí hậu: Lũ lụt, hạn hán, sóng nhiệt, bão nhiệt đới, cháy rừng và mực nước biển dâng cao.

Riêng lũ lụt ước tính sẽ gây ra 8,5 triệu ca tử vong đến năm 2050, gây ra “nguy cơ cấp tính cao nhất về tử vong do khí hậu.”

Khói bốc lên ngùn ngụt từ đám cháy rừng tại British Columbia (Canada), tháng 7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hạn hán, nguyên nhân thứ hai gây tử vong liên quan đến khí hậu, dự báo sẽ cướp đi sinh mạng của 3,2 triệu người. Trong khi đó, các đợt nắng nóng có thể sẽ gây ra thiệt hại kinh tế cao nhất, ước tính khoảng 7.100 tỷ USD tính đến năm 2050.

WEF cảnh báo khủng hoảng khí hậu sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng về sức khỏe toàn cầu và những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất sẽ phải chịu đựng nhiều nhất.

Các khu vực như châu Phi và Nam Á sẽ đặc biệt dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu do nguồn lực như cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế thiết yếu còn hạn chế.

WEF kêu gọi các bên liên quan trên toàn cầu hành động mạnh mẽ và mang tính chiến lược để giảm lượng khí thải và giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đến sức khỏe con người.

Phát biểu tại Hội nghị WEF Davos 2024, ông Shyam Bishen, người đứng đầu Trung tâm Y tế và Chăm sóc Sức khỏe và là thành viên của Ủy ban Điều hành WEF, cho biết: “Những tiến bộ gần đây sẽ bị mất đi nếu các biện pháp giảm phát thải quan trọng không được cải thiện, và nếu các hành động toàn cầu mang tính quyết định không được thực hiện để xây dựng các hệ thống y tế thích ứng với khí hậu”.