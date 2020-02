Ngày 10/2, Bệnh viện dã chiến TP.HCM đặt tại Trường Đào tạo thuộc Bộ Tư lệnh thành phố tại ấp Bàu Đưng (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) chính thức đi vào hoạt động.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, ngành y tế thành phố tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh TP.HCM xây dựng 2 Bệnh viện dã chiến với quy mô 500 giường.

“Khi Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi sử dụng hết 200 giường, ngành y tế TP.HCM sẽ nhanh chóng xây dựng bệnh viện ở huyện Nhà Bè”, ông Thượng cho biết.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, bệnh viện dã chiến được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona của TP.HCM giao tiếp nhận, cách ly, điều trị và theo dõi người bệnh do các khu cách ly tập trung của các quận, huyện chuyển đến và các tình huống khác do Ban chỉ đạo thành phố quyết định.

Bệnh viện dã chiến TP.HCM chính thức đi vào hoạt động.

“Hiện các địa phương cũng đã xây dựng khu cách ly. Tuy nhiên, do diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp nên thành phố xây dựng bệnh viện dã chiến nhằm tiếp nhận, cách ly và điều trị những ca nghi nhiễm bệnh một khi vượt khả năng của các địa phương”, ông Thượng nói thêm.

Được biết, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM phân công 1 thành viên của Ban Giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động của bệnh viện dã chiến.

Ở giai đoạn hiện nay, mỗi ngày sẽ có 6 bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện huyện Củ Chi tham gia hoạt động chăm sóc người bệnh, 6 cán bộ chiến sĩ do Bộ Tư lệnh điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến.

Trong thời gian tiếp theo, Sở Y tế sẽ luân phiên bác sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện thành phố và bệnh viện quận, huyện định kỳ đến công tác tại bệnh viện dã chiến.

