Bệnh nhân ung thư vú tiết lộ bí quyết chiến thắng bệnh tật: Ai cũng làm được

(VTC News) -

Năm 2020, Nikki Chan không khỏi bất ngờ khi được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 3. Ở tuổi 41, cô tự nhận bản thân là một người "năng động và thể thao", có lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và biết cách chăm sóc tốt cho bản thân.

Căn bệnh ung thư vú không thể ngăn Nikki Chan chơi một trong những môn thể thao ưa thích của cô - trượt tuyết. Chan tin rằng, tập luyện là điều cần thiết trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này. (Ảnh: Nikki Chan)

"Tôi không dám tin vào những gì bác sĩ nói", người phụ nữ sinh ra ở Hồng Kông, hiện đang làm cho một công ty thực phẩm cho biết.

"May mắn thay, bác sĩ chuyên khoa ung thư của tôi cũng nói rằng, vì tôi có một thể trạng tốt nên rất có khả năng sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Vài ngày sau đó, tôi bắt đầu quá trình điều trị ung thư của mình”, cô chia sẻ thêm.

Chan phải tiếp nhận phương pháp điều trị khắc nghiệt. Chỉ 3 tháng sau khi hóa trị, cô được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ vú bên phải, tiếp tục xạ trị trong vòng hơn 1 tháng và cuối cùng là sử dụng liệu pháp điều trị nội tiết tố.

Chan cho rằng, việc tập thể dục đều đặn giúp cô vượt qua những thử thách về thể chất và tinh thần mà cô phải đối mặt trong suốt quá trình chữa bệnh.

“Tình trạng thể chất của tôi khá tốt nhờ vào việc tập thể dục thường xuyên. Đó có lẽ là lý do tại sao cơ thể tôi có thể chịu đựng được tất cả các phương pháp điều trị trên".

Sau khi được chẩn đoán bệnh, Chan vẫn tiếp tục duy trì việc tập thể dục hàng ngày mặc dù biết rằng đây thực sự là thách thức đối với một bệnh nhân đang rất mệt mỏi vì hóa trị.

Sau khi phẫu thuật cắt bỏ vú, cô được bác sĩ khuyên nên chuyển việc tập luyện từ các bài tập có cường độ cao sang các bài tập cường độ thấp hơn.

Hiện tại, Chan duy trì việc chạy và đi bộ đường dài khoảng một lần/tuần. Nếu thời tiết xấu và không thể tập thể dục ngoài trời, cô sẽ tập yoga, thể dục nhịp điệu hoặc khiêu vũ trong nhà. Chan cho biết, tích cực hoạt động khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Đạp xe là một trong những môn thể thao ưa thích khác của Nikki Chan. (Ảnh: Nikki Chan)

Một báo cáo được công bố vào năm 2019 trên tạp chí Medicine & Science in Sports & Exercise cho thấy, tập thể dục hoặc các hoạt động thể chất khác có thể giúp cải thiện bệnh ung thư bằng cách giảm các triệu chứng lo lắng, trầm cảm và mệt mỏi, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống sức khỏe thể chất của người bệnh, giúp xương chắc khỏe và ngủ ngon hơn.

Tập thể dục thậm chí có thể giúp giảm nguy cơ tái phát bệnh của bệnh nhân ung thư vú. Một báo cáo được công bố vào năm 2019 trên tạp chí The Breast cho thấy, những người điều trị ung thư vú thành công mà hoạt động thể chất thường xuyên có nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn 42% và nguy cơ tử vong do ung thư vú thấp hơn 40% so với những người ít vận động.

Kể cả việc tập thể dục tối thiểu cũng được chứng minh là có lợi cho bệnh nhân ung thư vú. Một nghiên cứu được công bố vào đầu năm nay trên tập san của Viện Ung thư Quốc gia (Anh) cho thấy, tập thể dục với cường độ thấp cũng có thể làm giảm nguy cơ tái phát bệnh và tử vong của bệnh nhân ung thư vú.

TS Yau Chun-chung, chuyên gia Ung thư học, thành viên của Ủy ban quản lý Tổ chức Ung thư Vú Hồng Kông cho biết: "Tập thể dục ở mức độ nặng hay nhẹ, thậm chí chỉ cần làm một hoạt động nào đó tuần một lần đều mang lại những lợi ích nhất định. Vì vậy, bệnh nhân nên duy trì tập luyện nhiều nhất có thể để tinh thần thoải mái, tránh việc không vận động".

“Ngay cả khi bệnh nhân cảm thấy rất mệt mỏi, tôi vẫn khuyên họ nên cố gắng đi bộ dưới sự giám sát và hỗ trợ. Hoạt động đơn giản này có thể đẩy nhanh quá trình phục hồi và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nếu được, hãy cân nhắc việc tập thể dục nhịp điệu khoảng ba lần/ tuần, mỗi buổi 30 phút, bao gồm đi bộ nhanh trên máy chạy", ông nói thêm.

TS Yau Chun-chung.

“Nếu bệnh nhân đang điều trị hoặc đang trong giai đoạn phục hồi sau điều trị, tôi khuyên họ nên bắt đầu bằng một hoạt động nhẹ nhàng. Bệnh nhân nên tập thể dục khi có sự giám sát của bác sĩ phục hồi chức năng hoặc nhà vật lý trị liệu có kinh nghiệm", ông nhấn mạnh.

Ông cũng bổ sung rằng, bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật nên tránh duỗi vai quá mức và đề nghị họ tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi bắt đầu các hoạt động có tác động đến các bộ phận cơ thể vừa phẫu thuật.

Bệnh nhân đang điều trị và hồi phục sau xạ trị nên tránh các môn thể thao dưới nước, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và đổ mồ hôi quá nhiều bởi có thể gây ra phản ứng bất lợi cho da. Với những bệnh nhân xương yếu do bệnh tật (như di căn xương) hoặc do điều trị (như loãng xương), TS Yau cho rằng nên tránh các bài tập gây quá tải cho xương và cẩn thận để không bị ngã khi vận động.

“Bất kể bạn đang trong gia đoạn điều trị hay phục hồi, nếu thấy bị đau, chóng mặt, suy nhược, buồn nôn hoặc đơn giản là muốn dừng lại, hãy nghỉ ngơi và chỉ bắt đầu lại khi thực sự cảm thấy tự tin”, TS Yau khuyến cáo.

Ông cũng chỉ ra rằng, mặc dù tập thể dục không có khả năng chữa khỏi ung thư hay ngăn ngừa bệnh tiến triển, nhưng nó có thể làm giảm nguy cơ mắc các loại ung thư khác nhau, bao gồm cả ung thư vú.

“Bên cạnh việc ngừng hút thuốc, tránh uống rượu, ăn uống lành mạnh và duy trì chỉ số khối cơ thể khỏe mạnh, tập thể dục thường xuyên là một thói quen tốt, không chỉ ngăn ngừa ung thư hiệu quả mà còn cả những bệnh khác như bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường và các bệnh mãn tính khác", ông cho biết.

Bỏ lại căn bệnh ung thư đằng sau, Chan hiện đang là thành viên nhóm hỗ trợ trẻ của Tổ chức Ung thư Vú Hồng Kông. Sau ba tháng điều trị, cô mong cuộc sống của mình sẽ trở lại bình thường. Chan tin rằng, việc tiếp tục duy trì tập luyện sau khi được chẩn đoán ung thư là yếu tố quan trọng giúp cô hồi phục và củng cố quyết tâm chiến thắng bệnh tật của mình.

Nikki Chan luôn cố gắng duy trì việc tập luyện trong quá trình điều trị ung thư. (Ảnh: Nikki Chan)

“Trở thành một người lạc quan và nhận được sự ủng hộ của những người thân yêu rất hữu ích, nhưng tôi không thể phủ nhận vai trò của việc tập thể dục trong việc khiến toàn bộ hành trình này trở nên dễ chịu hơn", cô nói.

"Nó giải phóng căng thẳng, cải thiện việc thèm ăn, cho tôi sức mạnh để vượt qua các đợt điều trị, giúp tôi quên đi những khó khăn về sức khỏe của mình chỉ trong một thời gian ngắn”, Chan đúc kết.