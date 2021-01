Bé gái 8 tuổi ở TP.HCM tắc ruột vì nghiện ăn tóc

(VTC News) -

Theo bác sĩ tại Bệnh viện, trước 5 ngày nhập viện, bé đau bụng từng cơn, ói ra dịch xanh, vàng. Gia đình đưa bé đi khám ở một phòng khám tư nhưng không giảm nên người nhà đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Kết quả chụp X-quang bụng, siêu âm, bác sĩ chẩn đoán bé bị tắc ruột, quyết định mổ khẩn trong đêm. Ê-kíp phẫu thuật phát hiện ở đoạn ruột non của bệnh nhi có búi tóc rất to, lắp gần đầy ruột non, làm tắc nghẽn đường ruột. May mắn, búi tóc chưa gây thủng ruột. Một tuần sau mổ, sức khỏe bé dần hồi phục, được tư vấn tâm lý trước khi xuất viện.

Búi tóc nặng gần 0,5kg sau khi được lấy ra khỏi ruột non của bé gái.

Theo bác sĩ Nguyễn Hiền, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, bé mắc phải hội chứng Rapunzel, còn gọi là hội chứng công chúa tóc mây. Nguyên nhân hội chứng chưa được xác định, có thể là do khiếm khuyết về trí tuệ, rối loạn tâm thần, chấn động tâm lý từ thơ ấu. Người bệnh ăn tóc của mình hay người khác do gặp căng thẳng quá mức, hoặc có thể do thiếu sắt.

Tuy nhiên, dạ dày không thể tiêu hóa được tóc nên bị tắc nghẽn. Ban đầu, người bệnh không có biểu hiện bất thường, nhưng lâu ngày tóc mắc kẹt, tích tụ tạo thành búi làm cho người bệnh đau bụng, nôn ói, giảm cân nhanh, táo bón, tiêu chảy... Nếu không được phát hiện kịp thời, búi tóc này có thể gây tắc, thủng ruột rất nguy hiểm.

Bác sĩ Hiền khuyến cáo, cha mẹ nên ở bên cạnh, trò chuyện với con nhiều hơn để có thể kịp thời phát hiện những vấn đề tâm lý, tâm thần ở con mình, giúp trẻ vượt qua. Thậm chí, cha mẹ đưa trẻ đến gặp chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ, bổ sung đầy đủ dưỡng chất giúp trẻ ổn định trong các giai đoạn phát triển.