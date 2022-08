Bé 3 tháng tuổi chảy máu tiêu hoá, bác sĩ phát hiện lúc nhúc giun ở ruột

(VTC News) -

Bệnh nhi là bé D.T.M.Th. nữ, 3 tháng tuổi, ngụ ở Kiên Giang, được bệnh viện địa phương chuyển với chẩn đoán viêm ruột nhiễm trùng. Khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận trẻ sốt, tiêu lỏng phân đen 2-3 lần trong 2 ngày. Đi khám bác sĩ tư chẩn đoán tiêu chảy nhiễm trùng, điều trị thêm 8 ngày, trẻ hết sốt nhưng vẫn còn đi ngoài phân đen, lỏng 3-4 lần/ngày.

Mẹ thấy trẻ da và môi tái nhợt nên đến khám bệnh viện huyện, sơ cứu chuyển lên bệnh viện tỉnh. Tại đây trẻ được chẩn đoán viêm ruột nhiễm trùng, xuất huyết tiêu hóa, điều trị thêm 7 ngày với kháng sinh, truyền hồng cầu lắng. Tình trạng không mấy cải thiện nên nên chuyển trẻ lên Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Bé được cấp cứu truyền máu do giun sán.

Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng sốc mạch nhanh 168 lần/phút, nhẹ, chi mát, CRT ≥ 4 giây, huyết áp khó đo, tim đều, phổi trong, bụng mềm chướng, da xanh tái, niêm nhợt nhạt, Hct chỉ còn 14% (bình thường Hct ở tuổi này 28-32%).

Bé được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa, viêm ruột, nhiễm trùng huyết, điều trị truyền dịch chống sốc, truyền máu, huyết tương tươi động lạnh, tiểu cầu, kết tủa lạnh, kháng sinh.

Các bác sĩ nội soi ống mềm qua đường miệng vào ống tiêu hóa niêm mạc dạ dày viêm sung huyết, hành tá tràng niêm mạc viêm trợt nhẹ, có nhiều giun. Từ đó bác sĩ kết luận, bé bị viêm phù nề niêm mạc dạ dày-tá tràng- đoạn cuối hồi tràng, nhiễm giun. Trẻ được chuyển khoa hồi sức ngoại tiếp tục điều trị hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, truyền máu, chế phẩm máu, kháng sinh, vitamin K1 và thuốc xổ giun albendazole.

Sau hơn một tuần điều trị trẻ tỉnh tảo, hồng hào, hết xuất huyết tiêu hóa, cai máy thở bú khá. Qua khai thác hỏi kỹ về cách nuôi dưỡng trẻ, được biết trẻ được cho bù sữa bằng nước sông lắng phèn, không được đun sôi, nên bác sĩ nghi ngờ trứng giun xâm nhập từ đây.

Bệnh giun sán là vấn đề nghiêm trọng với sức khỏe, trẻ em dễ bị nhiễm giun hơn do hiếu động hay lê la trên sàn nhà, rồi đưa tay vào miệng hoặc có khi đánh rơi đồ xuống đất rồi lại nhặt lên ăn.

Hiện trên 100 loại giun tròn và 140 loại sán khả năng gây bệnh cho người. Tỷ lệ nhiễm giun sán cũng rất cao, nhiều trường hợp gây biến chứng nguy hiểm như thiếu máu nặng do giun móc, giun chui ống mật, tắc ruột do giun, viêm tắc đường mật do sán lá gan nhỏ, ho ra máu do sán lá phổi, áp xe gan do sán lá gan lớn, viêm não, màng não có bạch cầu ái toàn tăng do giun tròn. Hầu hết giun sán không gây được miễn dịch bảo vệ, nên sau khi khỏi người bệnh vẫn bị tái nhiễm.

Các bệnh do giun, sán ký sinh làm cho trẻ bị suy dinh dưỡng, thiếu máu, ảnh hưởng đến sự phát triển cả về thể chất và tinh thần của trẻ. Hầu hết các trẻ bị nhiễm giun, sán đều nhẹ cân hơn so với trẻ cùng lứa tuổi. Những trẻ bị nhiễm giun, sán với số lượng nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến việc học tập do không đủ sức khỏe để đi học và thường xuyên bị mất tập trung trong lúc học tập do các tác hại của bệnh nhiễm giun.

BS Tiến khuyên cha mẹ lưu ý chăm sóc con em mình kỹ lưỡng, ăn chín, uống chính, rửa tay khi chế biến thức ăn, vệ sinh, đảm bảo trẻ không bị lây nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng.