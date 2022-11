Bắt thêm một kỹ sư liên quan đến sai phạm dự án Bệnh viện Đồng Nai

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam 1 kỹ sư công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai (nguyên cán bộ Trung tâm Tư vấn xây dựng Đồng Nai) liên quan đến sai phạm tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an gửi Công an phường Bửu Long (TP Biên Hoà, Đồng Nai) về việc thông báo bắt bị can để tạm giam đối với ông Ngô Quang Vinh (SN 1975), kỹ sư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh Huy Hoàng

Ông Vinh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến sai phạm trong thời gian công tác tại Trung tâm Tư vấn xây dựng Đồng Nai thuộc Sở Xây dựng Đồng Nai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khám xét nơi ở ông Vinh ở phường Bửu Long, TP Biên Hoà.

Trong các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Trần Đình Thành, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; ông Đinh Quốc Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; bà Bồ Ngọc Thu, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai và ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.