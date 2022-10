Đồng Nai: Kỷ luật 2 cựu lãnh đạo Công an TP Biên Hòa 

(VTC News) -

Theo đó, ông Trần Văn Xuân, cựu Phó trưởng Công an TP Biên Hòa và ông Châu Văn Sang, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Biên Hòa bị xác định có khuyết điểm, sai phạm sau cuộc thanh tra đột xuất việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Biên Hòa.

Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP Biên Hòa trong một cuộc kiểm tra quán bar trên địa bàn vào tháng 1/2018. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Đối với ông Trần Văn Xuân, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai xác định trong thời gian từ tháng 12/2017 - 8/2018 và từ tháng 3 - 8/2019, với vai trò Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó trưởng Công an TP Biên Hòa, đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm của cán bộ, chiến sĩ trong phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản lý.

Vi phạm của ông Trần Văn Xuân là nghiêm trọng, khiến nhiều cán bộ, chỉ huy và chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra về ma túy Công an TP Biên Hòa có nhiều sai phạm phải bị xử lý kỷ luật. Do đó, ông Trần Văn Xuân bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Còn ông Châu Văn Sang trong thời gian từ tháng 10/2017 - 3/2020, với vai trò là Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Biên Hòa, đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra dẫn đến khuyết điểm, vi phạm của Đội trên các mặt công tác; nhiều cán bộ, chiến sĩ của Đội vi phạm quy trình, quy định pháp luật gây hậu quả rất nghiêm trọng và bị kỷ luật.

Vi phạm của ông Châu Văn Sang là nghiêm trọng, khi chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nhận và nộp tiền phạt thay cho các đối tượng vi phạm hành chính về “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong đảng nhiệm kỳ 2017 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2023 đối với ông Châu Văn Sang.