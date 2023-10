Bắt tạm giam kẻ chặt phá 364 cây lâm sản ở Bắc Giang

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vi Văn Huấn (SN 1985, trú tại thôn Suối Chạc, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn) về hành vi "Hủy hoại rừng".

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định, lệnh đối với Vi Văn Huấn (gạch đỏ). (Ảnh: Công an Bắc Giang).

Trước đó ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đã khởi tố vụ án "Hủy hoại rừng" xảy ra tại khoảnh 4, tiểu khu 21B thuộc thôn Suối Chạc, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn.

Quá trình điều tra xác định khoảng đầu tháng 5/2023, Vi Văn Huấn có hành vi chặt phá rừng tự nhiên là rừng phòng hộ có tổng diện tích bị hủy hoại là 1,16ha (11.600m2), số lượng cây lâm sản là 364 cây.

Toàn bộ diện tích rừng phòng hộ trên thuộc sự quản lý bảo vệ của Ban quản lý rừng Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn.

Hiện Cơ quan CSĐT công an huyện Lục Ngạn đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.