Phú Yên: Phá rừng lấy đất trồng keo, 27 người lĩnh án

Theo cáo trạng, do muốn chiếm đất rừng tự nhiên để trồng cây keo nên từ tháng 7 đến tháng 9/2021, Lê Đồng Tánh (46 tuổi) trú An Xuân, Tuy An, Phú Yên) và Trần Quốc An (44 tuổi) trú xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã có hành vi thuê người khác hủy hoại rừng tại tại khu vực Hòn Đót, khoảnh 6, tiểu khu 170 thuộc xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tổng diện tích rừng bị hủy hoại hơn 89.980 m2 (thiệt hại hơn 1.9 tỷ đồng), chức năng rừng sản xuất do UBND xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa quản lý.

Cơ quan chức năng xác định, Võ Thanh Lâm (41 tuổi) trú xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên biết rõ Trần Quốc An hủy hoại trái phép 25.000 m2 rừng tự nhiên nhưng không tố giác cho cơ quan có chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo trong vụ hủy hoại rừng tại khu vực Hòn Đót, khoảnh 6, tiểu khu 170 thuộc xã Sơn Định, Sơn Hòa tại Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên.

Nguyễn Văn Hoài là cán bộ giao thông, thuỷ lợi, nông - lâm - ngư nghiệp thuộc UBND xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa và Đặng Dương là cán bộ Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa phụ trách địa bàn xã Sơn Định đã thực hiện không đầy đủ, không đúng trách nhiệm được giao trong công tác quản lý, bảo vệ rừng để Lê Đồng Tánh, Trần Quốc An thuê người hủy hoại hơn 89.980 m2, thuộc trách nhiệm do mình quản lý, gây thiệt hại hơn 1.9 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử tuyên 24 bị cáo phạm tội hủy hoại rừng. Bị cáo bị tuyên mức án cao nhất 3 năm 6 tháng tù, thấp nhất 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Bị cáo Võ Thanh Lâm phạm tội không tố giác tội phạm bị tuyên phạt 6 tháng tù.

Nguyễn Văn Hoài - cán bộ nông - lâm nghiệp xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa bị phạt 2 năm tù; Đặng Dương, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa 1 năm 6 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.