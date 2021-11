Bắt quyền giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thuỷ lợi 5, Bộ NN&PTNT

(VTC News) -

Sáng 30/11, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh này vừa tống đạt quyết định khởi bị can và bắt tạm giam Ngô Thông (SN 1967; ngụ phường Đông Ba, TP. Huế) - quyền giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thuỷ lợi 5 (Bộ NN&PTNT) để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình hồ chứa nước Tả Trạch (xã Dương Hoà, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Trước đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật tại công trình hồ chứa nước Tả Trạch nên thực hiện điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, trong quá trình được giao công tác bảo vệ, quản lý công trình hồ chứa nước Tả Trạch (là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia), ông Ngô Thông không thực hiện nhiệm vụ được giao, không ngăn chặn hành vi phương tiện, thiết bị của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải vào đào, múc, xúc, vận chuyển đá trong phạm vi bảo vệ 300m của công trình hồ chứa nước Tả Trạch.

Ngoài ra, ông Thông còn phối hợp xác nhận nguồn gốc đá là tài sản của công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải khi chưa đủ căn cứ pháp lý. Việc làm này dẫn đến trong thời gian từ 24/2 – 19/3 vận chuyển ra khỏi công trình hồ chứa nước Tả Trạch 2529.9m3 đá và qua giám định, định giá tài sản gây thiệt hại cho nhà nước với số tiền 315 triệu đồng.

Chỉ tới khi Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện, tác động Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 mới yêu cầu Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải tạm dừng hoạt động, nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn thì hậu quả còn nặng nề hơn, thậm có thể gây nguy hại đến công trình quan trọng về an ninh quốc gia.

Trong ngày 29/11, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thực khám xét nơi ở và làm việc của Ngô Thông thu nhiều tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Vụ việc đang được cơ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục làm rõ.