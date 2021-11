Bắt giám đốc công ty bảo hiểm tham ô tiền tỷ ở Cần Thơ

(VTC News) -

Ngày 23/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Quan (45 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) về hành vi tham ô tài sản.

Quan là Giám đốc Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông chi nhánh Cần Thơ.

Nguyễn Xuân Quan khi bị bắt.

Theo Cơ quan CSĐT, Quan lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao là Giám đốc Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông chi nhánh Cần Thơ tự tạo tài khoản công ty mở tại Ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Cần Thơ.

Sau đó, Quan tự ghi hóa đơn GTGT chênh lệch số tiền giữa liên I và liên 2 bằng cách liên 1 xuất bán bảo hiểm cho khách lẻ và đăng nộp tiền về công ty, còn liên 2 sẽ xuất hóa đơn bán bảo hiểm cho các công ty, doanh nghiệp với số tiền lớn và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng (tự mở) để chiếm đoạt tài sản của công ty hơn 1,3 tỷ đồng.