Bắt nhóm lừa đảo tuyển người bán hàng online

(VTC News) -

Ngày 8/8, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Đại (SN 1999; trú tại Thái Thành, Thái Thuỵ, Thái Bình), Đào Thị Thu Hà (SN 1999; trú tại Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội), Đào Tiến Anh (SN 2002; trú tại Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội), Nguyễn Kim Tuyền (SN 1999; trú tại Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đại, Hà, Kim bị tạm giam 3 tháng, Tiến Anh bị cấm đi khởi nơi cư trú.

Theo cơ quan công an, để có tiền tiêu xài, Đại rủ người yêu là Hà lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook. Sau đó, Đại lập Fanpage bán hàng "Hanmi’s shop", "Kiera shop" rồi đăng tải các bài viết bán hàng túi xách cao cấp, giá từ 8 - 12 triệu đồng.

Nhóm bị can bị cơ quan công an bắt giữ.

Thực chất, Đại không bán hàng mà chủ yếu tuyển cộng tác viên bán hàng và quảng cáo, nếu cộng tác viên nhập hàng về bán sẽ được chiết khấu cao. Đại thuê Tuyền chạy quảng cáo cho Fanpage để tăng lượt tương tác, tăng lượt like.

Nếu có ai đăng ký làm cộng tác viên thì Hà sẽ trả lời và gửi các bài viết, ảnh túi xách để cộng tác viên đăng bài quảng cáo bán sản phẩm. Các bị can hứa hẹn trả cho cộng tác viên 150 nghìn đồng/ngày. Nếu cộng tác viên hỏi lấy hàng thì sẽ được chiết khấu từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng cho 1 sản phẩm.

Đại giao cho Đào Tiến Anh (em ruột của Hà) cùng một số người khác sử dụng các tài khoản Facebook ảo để đặt mua hàng của cộng tác viên. Sau đó, Đại sẽ giao túi xách giá rẻ từ 200 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng để chuyển cho cộng tác viên.

Với loại túi xách kém chất lượng này, cộng tác viên phải trả từ 6 - 10 triệu đồng.

Khi gửi hàng cho cộng tác viên và lấy được tiền thì Đại sẽ cho các tài khoản Facebook đã đặt hàng chặn liên lạc với cộng tác viên.

Với thủ đoạn như trên, ngày 8 - 9/7, các bị can lừa cộng tác viên đặt mua 3 chiếc túi xách (2 túi kiểu dáng LV, 1 túi kiểu dáng Dior) với tổng số tiền 22 triệu đồng. Sau khi cộng tác viên không liên lạc được với khách đặt hàng đã đến Công an phường Láng Hạ trình báo.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 22/7, Công an quận Đống Đa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các bị can trên.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.