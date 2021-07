Hà Nội: Truy tìm người phụ nữ rủ kinh doanh chung lừa đảo 15 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 30/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đang truy tìm Trương Thúy Nga (SN 1984, trú tại số 29 ngõ 112 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được đơn tố giác của một người kinh doanh chung với Trương Thúy Nga về việc người này bị Nga lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 15 tỷ đồng qua hình thức kinh doanh chung.

Trương Thúy Nga bị tố lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 15 tỷ đồng qua hình thức kinh doanh chung. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Trương Thúy Nga hiện không có mặt tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và không xác định được ở đâu.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm vừa ra thông báo truy tìm Trương Thúy Nga. Cơ quan công an đề nghị người dân biết hoặc nhìn thấy Trương Thúy Nga thì báo ngay cho Công an quận Hoàn Kiếm để phối hợp giải quyết vụ việc.