Bắt giữ người chuyển trái phép lô điện thoại iPhone trị giá 10 tỷ về Việt Nam

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Thạch Hảo (33 tuổi, quê Long An) về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới”.

Ngô Thạch Hảo cùng lô tang vật thu giữ. (Ảnh: CA).

Trước đó, ngày 5/10 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.HCM và Đồn Công an Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn kiểm tra hành chính Hảo khi vừa từ Singapore nhập cảnh về Việt Nam.

Trong 2 kiện hàng mà Hảo mang theo, cơ quan chức năng phát hiện có 246 điện thoại hiệu iPhone các loại đã qua sử dụng.

Qua đấu tranh, Hải khai, nhận vận chuyển lô hàng nói trên cho một người từ Singapore về Việt Nam, nhận tiền công 2 triệu đồng/chuyến.

Từ tháng 9/2022 đến khi bị phát hiện, Hảo đã 12 lần bay sang Singapore để chuyển hàng thuê. Tại đây, có người liên lạc, giao hàng tại sân bay hoặc tại khách sạn để Hảo chuyển về Việt Nam.

Công an mở rộng điều tra và xác định, Hảo cùng một số đối tượng khác đã chuyển trái phép 463 điện thoại từ nước ngoài về Việt Nam. Khi khám xét, công an đã thu giữ hơn 700 điện thoại, chủ yếu là iPhone các loại và qua giám định có tổng giá trị khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Hiện công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.