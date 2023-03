Bắt nghi phạm trộm 1 tỷ đồng trong trường mầm non ở Bình Phước

(VTC News) -

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, ngày 26/1, Trần Hoàng Ngọc (42 tuổi, quê Bình Thuận, tạm trú TP.HCM) và Lê Cẩm Hoàng (33 tuổi, sống tại Đắk Nông) rủ nhau đi trộm cắp tài sản ở TP Đồng Xoài để lấy tiền tiêu xài.

Ngọc đi từ TP.HCM lên, còn Hoàng đi từ Đắk Nông xuống. Cả hai gặp nhau tại TP Đồng Xoài.

Công an dựng lại hiện trường vụ trộm tại Trường mầm non Sơn Ca. (Ảnh: CACC)

Rạng sáng 27/1, Hoàng dùng xe máy chở Ngọc đến cổng Trường mầm non tư thục Sơn Ca. Tại đây, Hoàng đứng ngoài còn Ngọc vào bên trong, đập bể kính mở chốt cửa để vào các phòng tìm tài sản. Sau khi trộm được tài sản, cả hai cùng tẩu thoát, rồi chia nhau tiền xài.

Sau khi phát hiện bị trộm đột nhập, đại diện trường mầm non đã đến cơ quan công an trình báo tài sản bị mất là hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và vào cuộc điều tra, truy xét. Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định được Trần Hoàng Ngọc và Lê Cẩm Hoàng là 2 nghi can gây ra vụ trộm.

Tuy nhiên, Hoàng đã bị Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam vì gây ra một vụ trộm cắp tài sản khác, còn Ngọc không rõ nơi lẩn trốn.

Tiếp tục điều tra, Công an tỉnh Bình Phước xác định được Ngọc đang trốn ở tỉnh Cà Mau nên đã kêu gọi, vận động ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Ngọc đã khai nhận hành vi cùng đồng bọn gây ra vụ trộm cắp tài sản tại Trường mầm non tư thục Sơn Ca.

Thiên Lý (VOV-TP.HCM)