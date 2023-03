Rủ bạn tù đột nhập UBND phường phá két sắt, trộm hơn 130 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 9/3, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ Hà Văn Lai (SN 1986, trú tại Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An).

Lai là kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở Hà Nội.

Theo điều tra, năm 2020, Hà Văn Lai chấp hành xong án phạt tù, làm tự do ở Hà Nội. Để có tiền tiêu xài, Lai nảy sinh ý định đột nhập các vào các ủy ban nhân dân xã, phường để trộm cắp tài sản. Lai rủ Hùng (là người từng chấp hành án tù cùng trại giam) thực hiện hành vi.

Sau khi bàn bạc, Hùng đi từ Lào về phòng trọ của Lai tại Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để chờ cơ hội gây án. Khoảng 21h ngày 27/2, Lai điều khiển xe máy chở Hùng đi vào ga Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) rồi để xe ở gần đó.

Hà Văn Lai cùng tang vật vụ án.

Đến nửa đêm, Lai, Hùng đi bộ vào vườn cây phía sau UBND phường Phú Diễn và trèo qua hàng rào đi vào cửa sau UBND phường, lên thẳng tầng 2.

Hà Văn Lai dùng xà beng đã mua từ trước cậy 2-3 phòng làm việc để lấy tiền. Sau đó, Lai, Hùng xuống tầng 1 cạy cửa vào 2-3 phòng, trong đó có 01 phòng có két sắt. Hai tên trộm tiếp tục phá két sắt và lấy toàn bộ tiền trong đó.

Khi trộm cắp tài sản xong, cả 2 kẻ này trèo ra ngoài theo lối cũ ra vườn cây. Tại đây, Lai, Hùng đếm được số tiền 133 triệu đồng, Lai chia cho Hùng 30 triệu đồng rồi chở Hùng đi về chỗ ở.

Sáng hôm sau, Lai đưa Hùng ra bến xe Nước Ngầm để Hùng về Nghệ An và cho Hùng thêm 2 triệu đồng.

Ngày 4/3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ Lai.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lai khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản tại UBND phường Phú Diễn. Ngoài ra, Hà Văn Lai đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và một số quận, huyện khác.

Cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm đang mở rộng điều tra xử lý theo quy định.

Minh Tuệ