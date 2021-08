Bắt nghi phạm sát hại tài xế taxi ở Nghệ An

(VTC News) -

Ngày 20/8, trả lời VTC News, ông Hoàng Quyền, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn (Nghệ An) xác nhận, Công an huyện Anh Sơn đang lấy lời khai của nam thanh niên 34 tuổi, quê huyện Nam Đàn, Nghệ An liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại huyện Anh Sơn.

Nghi phạm bị bắt giữ tại địa bàn huyện Anh Sơn vào khoảng 10h sáng cùng ngày.

Anh Đặng Đình T. bị sát hại khi đang chở khách

Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, anh Đặng Đình T. (SN 1985), trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn lái xe taxi BKS 37A-506.53 của hãng Lạc Hồng, chở khách theo hướng thị trấn Cây Chanh đi xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn).

Khi xe đi đến thôn Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn, anh T. bất ngờ bị hành khách trên xe dùng hung khí tấn công để lại nhiều vết thương trên cơ thể.

Bị tấn công, nam tài xế này mở cửa bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên vết thương quá nặng, mất máu nhiều nên nam tài xế gục trên đường và thiệt mạng. Hành khách bỏ trốn khỏi hiện trường.