Truy tìm hung thủ sát hại tài xế taxi ở Nghệ An

(VTC News) -

Tối 18/8, ông Đậu Xuân Phú - Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) xác nhận, tại địa phương xảy ra vụ án một tài xế xe taxi bị sát hại.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, taxi BKS 37A-506.53 của hãng Lạc Hồng do tài xế trú ở huyện Anh Sơn cầm lái, chở khách theo hướng thị trấn Cây Chanh đi xã Cẩm Sơn.

Chiếc taxi do nam tài xế cầm lái.

Khi đi đến thôn Cẩm Hòa (xã Cẩm Sơn), nam tài xế này bị hành khách trên xe dùng hung khí tấn công để lại nhiều vết trên cơ thể.

Bị tấn công, nam tài xế này mở cửa bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên vết thương quá nặng, mất máu nhiều nên nam tài xế gục trên đường và thiệt mạng. Hành khách bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cách chiếc taxi không xa là thi thể nam tài xế.

Khi mọi người tới nơi chỉ thấy chiếc taxi đậu bên đường, gần đó là một người đàn ông đã chết.

Nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn, Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời truy bắt hung thủ gây án.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.