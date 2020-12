Bắt khẩn cấp kẻ đánh, đạp liên tiếp vào mặt nữ sinh sau va chạm giao thông

(VTC News) - Nghi phạm đâm gục bảo vệ, cướp hơn điện thoại của cửa hàng Thế giới di động ở Bắc Ninh vừa bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

(VTC News) - Lê Tấn Thành bị Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ra lệnh bắt khẩn cấp để làm rõ việc đánh nữ sinh sau va chạm giao thông.

(VTC News) - Lực chạy xe máy đến sân trụ sở công an phường với biểu hiện say rượu, chửi bới lực lượng công an rồi dùng súng tự chế bắn bị thương một Đại úy.