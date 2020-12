Kẻ đánh, đạp liên tiếp vào mặt nữ sinh sau va chạm giao thông là ai?

Video: Người đàn ông hành đánh nữ sinh dã man sau va chạm giao thông

Chiều 8/12, Công an TP THủ Dầu Một (Bình Dương) xác nhận, đơn vị đang tạm giữ và lấy lời khai người đàn ông đánh, đạp liên tiếp vào mặt nữ sinh sau va chạm giao thông.

Danh tính người đàn ông này được xác định là Lê Tuấn Thành (29 tuổi, ngụ phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một).

Hình ảnh người đàn ông đánh, đạp liên tiếp vào mặt nữ sinh sau khi va chạm giao thông. (Ảnh: Cắt từ clip)

Như VTC News đưa tin, khoảng 16h40 ngày 7/12, tại đường Bùi Ngọc Thu (thuộc phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một) xảy ra va chạm giao thông giữa 2 xe máy và 1 xe đạp diện.

Cụ thể, chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển đang đi thì dừng lại để vòng sang đường. Khi này chiếc xe đạp điện do 2 nữ sinh điểu khiển không làm chủ được tốc độ, đâm thẳng vào đuôi xe máy do người đàn ông điều khiển khiến cả 2 xe ngã ra đường.

Tiếp đó một chiếc xe máy do một người phụ nữ điều khiển chạy từ xa tới lao vào xe đạp của 2 nữ sinh khiến tất cả ngã ra đường.

Khi 2 nữ sinh chưa kịp đứng dậy thì người đàn ông điều khiển xa máy lập tức chạy tới đạp liên tiếp vào mặt, bụng và người một nữ sinh.

Tiếp đó, người đàn ông này còn cầm một vật giống gậy sắt tiếp tục vụt vào đầu nữ sinh lái xe đạp. Sau khi hành hung nữ sinh xong người đàn ông này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh của một công ty gần hiện trường ghi lại. Sau đó, người dân đã đăng đoạn clip này lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi của người đàn ông trên.

Hiện Công an đang điều tra, làm rõ.