Bắt kẻ đốt pháo sáng trên ô tô rồi múa côn gây loạn trước trung tâm thương mại

(VTC News) -

Ngày 26/1, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Rạch Giá đã bắt giam Dương Công Hiệu (SN 1977, ngụ phường An Bình, TP Rạch Giá) 2 tháng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h ngày 25/1/, Hiệu điều khiển ô tô hiệu Jeef, biển số 65A-02599 chạy đến một ngã tư trong Trung tâm thương mại Rạch Sỏi rồi đốt 4 pháo sáng, sau đó chạy vòng tròn gây náo loạn.

Hình ảnh Dương Công Hiệu gây rối trật tự công cộng trước Trung tâm thương mại Rạch Sỏi, TP Rạch Giá.

Tiếp theo, Hiệu lấy côn nhị khúc đứng giữa ngã tư múa võ, làm mất an ninh trật tự, gây ảnh hưởng đến người đi đường, cũng như người dân sống và làm việc gần đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Rạch Giá đến khu vực để phân luồng giao thông và giải tán người dân.

Theo Công an, trước đó, Hiệu cũng từng thực hiện hành vi này và đã được mọi người nhắc nhở, nhưng Hiệu vẫn phớt lờ và cho rằng việc làm khác người này làm Hiệu cảm thấy rất vui.

Dương Công Hiệu bị bắt giam 2 tháng về tội Gây rối trật tự công cộng

Trước đó, hôm 1/1, trong lúc tuần tra, Công an phường Vĩnh Thanh (TP Rạch Giá, Kiên Giang) bắt quả tang Vũ Tô Mạnh Cường và Nguyễn Duy Đăng (cùng 20 tuổi) đang trên đường mang pháo nổ bán cho người khác.

Qua khám xét, Công an thu giữ một gói nilon chứa 100 viên pháo nổ (loại pháo bi). Khám xét nơi ở của Cường, Công an tiếp tục thu giữ thêm 660 viên pháo bi.

Làm việc với Công an, bước đầu Cường và Đăng khai nhận dù biết hành vi mua bán pháo nổ là vi phạm pháp luật. Thế nhưng do muốn có tiền xài Tết, nên vào khoảng tháng 10/2023, cả hai rủ nhau tìm mua pháo về bán kiếm lời chia nhau.

Theo đó, Cường đã lên mạng xã hội đặt mua 1.000 viên pháo nổ với giá 350.000 đồng/túi/100 viên. Sau đó, cả hai đăng lên mạng xã hội rao bán với giá 800.000 túi/100 viên. Tính đến lúc bị bắt, Cường và Đăng đã bán trót lọt hai túi pháo, thu lợi bất chính khoảng 900.000 đồng.