Bắt kẻ cho vay với lãi suất lên tới 2.190%/năm

(VTC News) -

Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vương Hùng Thuân (58 tuổi, ngụ xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Vương Hùng Thuân tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Gia Lai)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2022, đối tượng Vương Hùng Thuân từ Thanh Hóa vào TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) thuê nhà trọ ở tại khu vực đường Đặng Trần Côn (phường Trà Bá, TP Pleiku). Sau đó, Thuân thực hiện các hoạt động rải tờ rơi, quảng cáo cho vay tiền không cần thế chấp tài sản, thủ tục nhanh gọn.

Bằng hình thức trên, từ năm 2022 đến cuối năm 2023, Thuân đã cho hàng chục người trên địa bàn tỉnh Gia Lai vay tiền với lãi suất cho vay từ 442%/năm đến 2.190%/năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, hôm 16/1, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự đối tượng Trương Thị Hòa (SN 1968, trú tổ 5, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi cho vay nóng với lãi suất 360%/năm.

Theo đó, từ các nguồn tin thu thập được, ngày 16/1, lực lượng Công an thị xã An Khê tiến hành khám xét nơi ở của Trương Thị Hòa.

Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện từ đầu năm 2022 đến cuối năm 2023, đối tượng Hòa đã cho nhiều người trên địa bàn thị xã An Khê vay tiền với lãi suất 360%/năm, tiền vay hàng ngày với lãi suất 240%/năm, thu lợi bất chính số tiền 185 triệu đồng.

Công an thị xã An Khê đã xác định được 3 người "vay nóng" của Hòa với số tiền 95 triệu đồng, thu giữ số tiền 38 triệu đồng và một số tang vật liên quan. Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.