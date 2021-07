Bắt gọn 25 thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng trong mùa dịch

(VTC News) -

Ngày 18/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, đơn vị phát hiện và kịp thời ngăn chặn, bắt giữ nhóm 25 thanh thiếu niên lái xe máy dàn hàng ngang, nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng trong mùa dịch.

25 thanh thiếu niên tụ tập lái xe, gây rối trật tự công cộng bị công an bắt.

Theo đó, tối ngày 17/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an huyện Phù Mỹ làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đến 21h15, tại Km1184, trên quốc lộ 1, thuộc huyện Phù Mỹ, lực lượng chức phát hiện một nhóm đối tượng lái xe máy nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng, cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Sau một thời gian vây bắt, lực lượng chức năng hiện đang tạm giữ 25 thanh thiếu niên cùng 20 xe máy liên quan. Vụ việc đã được bàn giao Công an huyện Phù Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.