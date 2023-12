Bắt giữ tên trộm kề dao vào cổ chủ nhà cướp tài sản giữa trưa

(VTC News) -

Ngày 13/12, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, thông tin, đơn vị đang tạm giữ Kiều Công Chánh (SN 1983, ngụ huyện Bình Chánh) và Thái Văn Lộc (SN 1996, ngụ quận 8) để điều tra hành vi "Cướp tài sản".

Kiều Công Chánh và Thái Văn Lộc tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Thông tin ban đầu, trưa 12/12, chị G. đang ở nhà chăm cháu thì có một nam thanh niên lẻn vào và lấy trộm 2 chiếc điện thoại đang cắm sạc.

Phát hiện kẻ trộm, chị G. hô hoán thì tên trộm rút dao thủ sẵn trong người, kề cổ uy hiếp. Do lo sợ lại đang có trẻ nhỏ ở nhà nên chị G. không dám la lên nữa. Thấy vậy tên trộm cầm 2 chiếc điện thoại chạy ra ngoài rồi nhảy lên xe đồng bọn đang chờ sẵn để tẩu thoát.

Sau sau khi xảy ra sự việc, chị G. đã trình cáo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương truy xét.

Khoảng 2 giờ sau khi gây án, 2 kẻ trộm bị bắt giữ. Công an cũng đã thu hồi 2 chiếc điện thoại mà chúng cướp được của chị G.

Theo điều tra của Công an huyện Bình Chánh, Chánh và Lộc đều là thành phần nghiện ma túy nặng và nhiều lần đi cai nghiện.

Trước đó, hồi tháng 4/2022, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận 5 đã bắt giữ nhóm nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản tại một căn biệt thự trên đường Trần Bình Trọng (quận 5).

Kết quả điều tra xác định, tối 9/4, cháu S. (14 tuổi) cùng 2 người giúp việc đang ở biệt thự thì một thanh niên bấm chuông gọi nhận hàng. Vừa mở cửa, một nữ giúp việc bị tên cướp đẩy vào bên trong. Lúc này, một nghi phạm khác xông vào nhà và khóa cửa.

Nhóm cướp sau đó dùng dao, búa khống chế, trói tay 3 nạn nhân. Họ uy hiếp S. mở khóa cửa phòng khách để lục tủ lấy tiền bỏ vào balo. Theo trình báo của gia đình nạn nhân, tài sản bị mất gồm 1,8 tỷ đồng cùng 10.000 USD.