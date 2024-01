Bắt giữ nghi phạm hiếp dâm cụ bà 84 tuổi

(VTC News) -

Chiều 3/1, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, Công an huyện Sơn Động vừa bắt tạm Nguyễn Văn Thủ, (SN 1988, trú tại thôn An Bá, xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Nghi phạm Nguyễn Văn Thủ tại cơ quan công an (Ảnh: CA Bắc Giang).

Vào khoảng 4h30 ngày 3/1, bà N.T.R, (84 tuổi, trú tại xã An Bá, huyện Sơn Động) đang ngủ trong nhà thì bị kẻ lạ mặt đột nhập vào, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Động tổ chức lực lượng phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đại diện gia đình người bị hại và người chứng kiến tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Đồng thời, Công an huyện Sơn Động cũng triệu tập Nguyễn Văn Thủ để điều tra, xác minh.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thủ thừa nhận thực hiện hành vi hiếp dâm nói trên. Hiện Công an huyện Sơn Động tạm giữ đối tượng, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý.

Trước đó, tháng 10/2023, Công an điều tra huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Hữu Hoàn (SN 1972, trú thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo điều tra, sau khi đi nhậu cùng nhóm bạn ở trong thôn, Hoàn sang nhà bà T.T.T. (SN 1938, trú cùng địa phương). Thấy cửa nhà không có khoá, Hoàn đi vào thấy bà T. đang nằm trên giường. Lúc này, Hoàn cho bà T. tiền để uống sữa nhưng bà không lấy và nói Hoàn đi về.

Ra về một lúc, Hoàn quay trở lại nhà bà T. để thực hiện hành vi giao cấu. Khi bà T. chống cự, đối tượng bóp cổ, dùng đèn pin đánh vào đầu nạn nhân. Do lớn tuổi, nạn nhân không có khả năng chống cự, Hoàn thực hiện hành vi giao cấu. Khoảng 5h sáng, Hoàn bỏ về nhà.

Đến 7h sáng, bà T. nhờ hàng xóm báo với con trai mình để trình báo sự việc tới cơ quan công an.