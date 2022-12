Bắt giữ 7 nghi can trong đường dây sản xuất tân dược giả rất lớn ở TP.HCM

Cơ quan CSĐT Công an quận 8 (TP.HCM) cho hay, vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất tân dược giả quy mô rất lớn.

Công an đã bắt giữ 7 nghi can gồm: Nguyễn Xuân Cường (46 tuổi), Ao Vạn Hạnh (25 tuổi), Trương Phong Hào (24 tuổi), Trương Thuỳ Trinh (45 tuổi), Huỳnh Nhật Khoa (24 tuổi), Phạm Quốc Quyền (43 tuổi) và Đặng Văn Hóa (40 tuổi). Nhóm này bị điều tra, xử lý về hành vi “Sản xuất hàng giả” và “Mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Các nghi can có vai trò cầm đầu trong đường dây sản xuất tân dược giả mà Công an quận 8 vừa triệt phá.

Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ và quản lý địa bàn, trinh sát của đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an quận 8 phát hiện có một ổ nhóm có cơ sở tại quận 8 đã sản xuất thuốc tân dược giả, tuồn bán đi nhiều nơi. Sau thời gian điều tra, khi xác định đủ chứng cứ, công an quyết định cất lưới.

Trưa 13/12, lực lượng của đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp cùng các đội nghiệp vụ khác bất ngờ ập vào bãi xe nằm ở đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8.

Tại đây, Công an bắt quả tang Nguyễn Xuân Cường, Ao Vạn Hạnh, Trương Phong Hào và Trương Thuỳ Trinh đang sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh. Công an đã thu giữ lượng lớn tang vật gồm gần 9.000 sản phẩm thuốc chữa bệnh mang các nhãn hiệu như: Terpin Codein, Descotyl, Asmacort, Glotal… là các loại thuốc kháng sinh, trị hen suyễn, trị ho, giảm đau…

Lượng tang vật tận dược giả thu giữ có giá trị thị trường hàng tỷ đồng.

Nhóm của Cường thừa nhận, đã làm thuốc tây giả, tuồn bán cho các đại lý, các cửa hàng và ở chợ thuốc TP.HCM đóng trên địa bàn quận 10.

Mở rộng điều tra, Công an quận 8 đã khám xét một số địa điểm ở đường Tô Hiến Thành, quận 10, gần chở sỉ thuốc Tây. Công an đã bắt giữ Huỳnh Nhật Khoa, Phạm Quốc Quyền và thu giữ gần 10 nghìn sản phẩm thuốc giả được quảng bá trị nấm, hen suyễn, kháng sinh…

Cả hai đối tượng trên thừa nhận mua thuốc tây giả từ nhóm của Cường để bán sỉ lại cho các cửa hàng, các cơ sở ở chợ thuốc tây nhằm hưởng lợi.

Tiếp đó, ngày 16/12, lực lượng Công an quận 8 đã khám xét một căn nhà ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Công an bắt quả tang nghi can Đặng Văn Hóa đang sản xuất thuốc tây giả.

Lực lượng công an thu giữ hơn 2.700 sản phẩm thuốc có nhãn hiệu Ciproxacin 500 và Augbactam, là thuốc kháng sinh đặc trị nhiễm trùng, trị nhiễm khuẩn đường hô hấp.

Theo Đại tá Lê Văn Bích, Trưởng Công an quận 8 (TP.HCM), tang vật số thuốc Tây được làm giả, mà cơ quan công an thu giữ, có giá trị tương đương hàng tỷ đồng trên thị trường. Số tân dược giả này nếu tuồn ra tiêu thụ ngoài thị trường thì gây nguy hiểm cho người dân sử dụng.

Công an quận 8 đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác để giám định tang vật thu giữ và mở rộng điều tra.