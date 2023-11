Bắt giám sát công trình trộm 12 tấn sắt ở Trà Vinh

(VTC News) -

Ngày 9/11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Đặng Quang Huy (40 tuổi), tạm trú ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Huy là giám sát công trình cho một công ty xây dựng đang thi công tại Cảng Tổng hợp Định An (thuộc ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải).

Đặng Quang Huy tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Trà Vinh)

Theo đó, quá trình làm việc, Huy thấy có nhiều tấn sắt đang gia công, quản lý lỏng lẻo nên nảy sinh ý định trộm.

Ngày 3/11, do cần tiêu xài cá nhân, Huy kêu xe cẩu đến để bán số sắt gia công với khối lượng 12 tấn, số tiền 84,7 triệu đồng. Đến sáng 5/11, chủ công trình phát hiện mất số sắt trên nên trình báo Cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Đặng Quang Huy là nghi phạm. Tại Cơ quan điều tra, Quang Huy đã thừa nhận hành vi trộm cắp.

Cũng liên quan đến hành vi trộm cắp, vào rạng sáng 12/8, Công an TP Trà Vinh tổ chức tuần tra mật phục, phối hợp Công an phường 5 và người dân phát hiện, bắt quả tang Lê Hoàng Hưng (35 tuổi, ngụ ấp Hòa Phú, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) đang lấy trộm khung cống thoát nước trên sông Long Bình thuộc khóm 3, phường 5, TP Trà Vinh.

Tại cơ quan Công an, Hưng khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi trộm cắp, trước đó đã lấy trộm 2 nắp cống thoát nước, rồi đem bán với giá 280.000 đồng.

Trước đó, hôm 3/7, Công an TP Trà Vinh cũng bắt quả tang Hưng trộm 7 cuộn dây cáp điện thoại của Trung tâm viễn thông 1, TP Trà Vinh. Quá trình làm việc, Hưng đã khai nhận hành vi phạm tội. Do chưa có kết luận định giá tài sản nên Hưng được trả tự do, sau đó thì tiếp tục phạm tội.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản, 7 cuộn dây cáp Hưng lấy trộm có tổng giá trị hơn 3,6 triệu đồng. Chiều 12/8, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Hưng về hành vi can tội trộm cắp tài sản.