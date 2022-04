Bắt giam nhóm người tấn công ngư dân trên biển bằng bom xăng

(VTC News) -

Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Minh (Kiên Giang) bắt giam 4 tháng Phạm Đức Gul (32 tuổi), Trần Cao Kỳ (26 tuổi), Bành Văn Bi (33 tuổi), Nguyễn Minh Đương (24 tuổi) và Nguyễn Bảo Vẹn (19 tuổi, cùng ngụ xã Vân Khánh, huyện An Minh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhóm người bị bắt giam.

Trưa ngày 21/12/2021, tàu đánh bắt thủy sản do ông Võ Phi Hùng làm thuyền trưởng cùng với ngư phủ là anh Võ Văn Trung và 3 người khác đang neo đậu trên vùng biển xã Vân Khánh (huyện An Minh) cách Vàm Kim Qui (đất liền) 3,5km thì Bành Văn Bi chạy vỏ máy đến cự cãi, tranh chấp khu vực đánh lưới ốc với ông Hùng.

Biết được sự việc, Gul cùng với Kỳ, Vẹn, Đương và một số đối tượng khác mang theo hơn 10 chai thủy tinh bên trong có chứa xăng, áp sát chiếc tàu đánh bắt thủy sản của ông Hùng.

Cả nhóm ném bom xăng tự chế lên tàu khiến anh Võ Văn Trung bị bỏng nặng, thương tật là 57%.