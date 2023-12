Bắt Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty VietNam Capital chi nhánh Đà Nẵng

(VTC News) -

Thông tin tới VTC News, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết, từ đơn tố cáo và thu thập chứng cứ, ngày 20/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Lê Trọng Linh (trú 69 Khánh An 11, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP tài chính VietNam Capital chi nhánh Đà Nẵng) và Trương Quốc Thái (trú số 3 Morrison, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Công ty) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can đã được VKSND TP Đà Nẵng phê chuẩn.

Trước đó, quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan CSĐT thu giữ nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án.

Cơ quan công an công bố lệnh bắt Trương Quốc Thái. ( Ảnh: Cơ quan Công an TP Đà Nẵng cung cấp).

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định, số bị hại trong vụ án lên đến hàng trăm người, số tiền lừa đảo lên hơn 200 tỷ đồng.

Qua sự việc, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin về các tổ chức trước khi gửi tiền, tránh bị các đối tượng lợi dụng lòng tin, đưa ra lãi suất cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, VTC News đưa tin, trong đơn tập thể tố cáo Công ty CP tài chính VietNam Capital (phòng giao dịch 155 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, do ông Trương Quốc Thái làm giám đốc) gửi VTC News, các nạn nhân Nguyễn Hữu T., Nguyễn Thị N., Trần Văn T., Lê Thế C., Ngô Thị H., Bùi Thị T., Nguyễn Thị M. (cùng trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, công ty này vận động, mời gọi họ gửi tiết kiệm với lãi suất cao.

Tin tưởng công ty thực hiện việc nhận gửi tiền tiết kiệm và chi trả như ngân hàng nên 7 người này gom góp tiền gửi, người thấp nhất là 200 triệu đồng và cao nhất là 700 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến khi đáo hạn, những người này đến trụ sở chi nhánh Công ty CP tài chính VietNam Capital nói trên để rút gốc và lãi tiền gửi nhưng không được.