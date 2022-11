Bắt giám đốc mua bằng bác sĩ giả để mở phòng khám nha khoa ở An Giang

(VTC News) -

Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Xuân Tú, 44 tuổi, tạm trú phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Công an đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Xuân Tú.

Kết quả điều tra, khoảng năm 2008, Vũ Xuân Tú đến thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương mua 2 bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, ngành “Răng Hàm Mặt” và công nhận danh hiệu “Bác sĩ răng hàm mặt” tên Vũ Xuân Tú, sinh ngày 3/3/1978, tại Thanh Hóa.

Đến năm 2014, Vũ Xuân Tú đem văn bằng, chứng chỉ giả này đến Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa nộp hồ sơ để được cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt và làm răng hàm giả.

Ngày 15/10/2021, Vũ Xuân Tú sử dụng Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế Thanh Hóa cấp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang để nộp hồ sơ thành lập Công ty TNHH Nha khoa công nghệ cao An Giang. Công ty có địa chỉ số 1176, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, do chính Vũ Xuân Tú làm giám đốc và điều hành mọi hoạt động tại phòng khám Nha khoa công nghệ cao An Giang.

Phòng khám Nha khoa công nghệ cao An Giang, của Công ty TNHH Nha khoa công nghệ cao An Giang, do Vũ Xuân Tú làm giám đốc.

Ngày 4/5/2022, Đoàn Thanh tra Sở Y tế tỉnh An Giang thanh tra việc chấp hành pháp luật về hành nghề y tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh An Giang, phát hiện Phòng khám Nha khoa công nghệ cao An Giang thuộc Công ty TNHH Nha khoa công nghệ cao An Giang, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để hoạt động.

Sau đó, vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên để giải quyết theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, Tú đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Vụ việc đang được Cơ quan công an điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.