Bắt được nghi can sát hại cô gái tại Chợ đầu mối Thủ Đức

(VTC News) -

Ngày 1/10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thị Dung - nghi can sát hại chị H.T.T.T (26 tuổi, quê Long An) tại Chợ đầu mối Thủ Đức vào trưa 30/9.

Hiện trường án mạng. (Ảnh: Linh An)

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Dung khai nhận nạn nhân nợ tiền của mình nên trưa 30/9 hẹn nói chuyện ở Chợ đầu mối Thủ Đức. Sau đó, Dung chở T. về bãi xe thì phát sinh mâu thuẫn cự cãi dẫn đến đánh nhau.

Dung dùng dao tấn công, sát hại T. rồi lấy đi tiền, vòng vàng nữ trang và điện thoại.

Trước đó, trưa 30/9, một số tài xế xe đầu kéo đi ăn trưa về đến bãi xe tại Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (đóng trên địa bàn phường Tam Bình) bất ngờ phát hiện một cô gái nằm gục trong vũng máu. Sau đó, các tài xế này báo cho cơ quan chức năng. Khi nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cô gái đã tử vong.

Cảnh sát trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng, ghi nhận trước đó nạn nhân được một người phụ nữ chở vào bằng xe máy. Sau đó hai người xảy ra ẩu đả, nữ nghi can được cho dùng dao sát hại cô gái.