Người dân đòi nhà tại dự án của Vũ 'nhôm' ở Đà Nẵng

Ngày 23/5, nhiều người kéo đến trụ sở Công ty TNHH The Sunrise Bay yêu cầu lãnh đạo công ty thực hiện cam kết bàn giao nhà, đất theo hợp đồng ký kết. Họ đồng thời ký đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng.

Theo những người mua nhà tại dự án The Sunrise Bay (Khu đô thị quốc tế Đa Phước, Đà Nẵng) do Công ty TNHH The Sunrise Bay làm chủ đầu tư, dự án được chủ đầu tư mở bán thông qua đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần bất động sản Nova Đà Nẵng từ ngày 10/12/2016 tại Đà Nẵng và ngày 11/12/2016 tại trụ sở Tập đoàn Novaland (65 Nguyễn Du, TP.HCM) dưới hình thức hợp đồng đặt cọc.

Dự án Khu đô thị quốc tế mới Đa Phước dừng hoạt động từ năm 2018.

Từ ngày 10/12/2016 đến khoảng tháng 4/2017, chủ đầu tư bán hơn 1.000 căn nhà nằm trong quy hoạch giai đoạn 1 của dự án. Khách hàng không chỉ người Đà Nẵng mà còn ở nhiều tỉnh, thành phố khác như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An.

“Theo thông tin chúng tôi được biết thì có nhiều thay đổi trong thành phần cổ đông của Công ty TNHH The Sunrise Bay nên dự án triển khai chậm chạp. Đến ngày 30/4/2018 thì dừng thi công hẳn”, một khách hàng nói.

Cùng ký vào đơn kêu cứu, khách hàng Ng.Th.H. bức xúc: “Chủ đầu tư thông qua công ty phân phối đã cam kết thời hạn bàn giao nhà là vào quý I và quý 2 năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Nhìn thực tế dự án của dự án, chúng tôi rất lo lắng và bức xúc”.

Cũng theo bà H., từ khi công ty phân phối thông báo ngừng hoạt động giao dịch liên quan đến dự án, khách hàng nhiều lần đến văn phòng đại diện của chủ đầu tư và Công ty phân phối tại đường Nguyễn Tất Thành để đối thoại, yêu cầu giải trình về việc ngừng thi công.

Tuy nhiên, khách hàng không gặp được lãnh đạo công ty mà chỉ có bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp.

Đại diện phụ trách chăm sóc khách hàng của công ty ngừng hoạt động giao dịch vì dự án đang trong thời gian bị thanh tra toàn diện. Chủ đầu tư cũng như công ty phân phối không thể thông tin đến khách hàng thời gian cụ thể khi nào dự án được thi công trở lại và bao giờ sẽ bàn giao nhà.

“Chúng tôi rất bức xúc khi không có kết quả mong muốn và không nhận được sự tôn trọng của chủ đầu tư cũng như công ty phân phối trong 3 lần lên làm việc nêu trên. Ngày 10/9/2019 chúng tôi gửi đơn cầu cứu lần 1 đến lãnh đạo các cấp và được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Văn phòng Chính phủ chuyển đến Thanh tra Chính phủ theo Công văn số 9120/VPCP-V, ngày 8/10/2019 để xử lý.

Tuy nhiên, hơn 9 tháng trôi qua, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi của cơ quan Thanh tra Chính phủ”, đại diện khách hàng cho biết.

Văn phòng The Sunrise Bay trên đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng.

Khu đô thị quốc tế Đa Phước (The Sunrise Bay) là dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm). Dự án bị Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra việc quản lý và sử dụng đất đai tại dự án này. Thời kỳ thanh tra từ năm 2003 đến 2016 nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức.

Trước đó, TAND TP Hà Nội có thông báo sửa chữa, bổ sung bản án trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP Đà Nẵng.

Theo TAND TP Hà Nội, xét thấy bản án hình sự sơ thẩm số 20 ngày 13/1, trong quá trình tuyên án đối với Dự án khu đất 29ha thuộc dự án Khu đô thị quốc tế mới Đa Phước có sơ suất khi tuyên án, nay đính chính như sau: “Giao UBND TP Đà Nẵng thu hồi và cùng các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi cho công dân tại khu đất 29ha thuộc dự án khu đô thị quốc tế mới Đa Phước”.