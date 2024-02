Bắt đôi nam nữ lừa bán xe máy giá rẻ qua mạng xã hội

(VTC News) -

Ngày 7/2, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần An Bình (34 tuổi, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên) và Phan Thị Thanh Thúy (28 tuổi, trú xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức rao bán xe máy trên không gian mạng.

Trần An Bình và Phan Thị Thanh Thúy. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, qua nắm thông tin địa bàn, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện Trần An Bình và người yêu là Phan Thị Thanh Thúy có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo nên xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh.

Ngày 30/1 vừa qua, căn cứ thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được của các đối tượng, Công an huyện Duy Xuyên khám xét, bắt giữ khẩn cấp Trần An Bình, thu giữ điện thoại, tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội, đồng thời vận động Phan Thị Thanh Thúy (đối tượng giúp sức cho Trần An Bình thực hiện hành vi lừa đảo) ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, từ năm 2019 đến khi bị bắt, Trần An Bình lập ra Fanpage có tên "Thanh lý xe máy", tài khoản Zalo "Nguyễn Nhật Tân Motor" rồi đăng tải, chạy quảng cáo các bài viết có nội dung rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ, giao hàng tận nơi nhằm thu hút những người dùng mạng xã hội có nhu cầu liên hệ mua xe.

Sau khi yêu cầu người mua chuyển nhiều khoản tiền như phí cọc xe, biển số, phí vận chuyển..., Bình chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, hai đối tượng đã chiếm đoạt của hàng chục bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.