Lừa bán xe máy giá rẻ qua mạng, 2 thanh niên chiếm đoạt gần 400 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 3/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, qua đó bắt giữ 2 đối tượng gồm: Đoàn Công Sinh (23 tuổi) và Nguyễn Văn Quang (22 tuổi, cùng trú xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên).

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2023, Quang và Sinh câu kết với nhau thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua xe máy giá rẻ.

Quang và Sinh - 2 kẻ lừa đảo chiếm đoạt gần 400 triệu đồng của nhiều người. (Ảnh: C.A)

Cụ thể, Quang lập Fanpage tên “Chuyên xe máy nhập khẩu - Trần Quốc" và đăng ký tài khoản Zalo "Trần Văn Quốc” bằng số điện thoại 0702304043. Trên các trang này, Quang đăng tải, đưa thông tin giả về việc bán nhiều loại xe máy khác nhau với giá thấp hơn so với thị trường.

Khi có người mua xe liên hệ, Quang yêu cầu kết bạn với tài khoản Zalo “Trần Văn Quốc" để được tư vấn kỹ hơn. Khi thoả thuận xong với người mua về loại xe, giá tiền, Quang yêu cầu đặt cọc tiền mua xe và gửi giấy tờ tùy thân để làm giấy đăng ký xe; tiền đặt cọc được yêu cầu chuyển vào các tài khoản ngân hàng do Đoàn Công Sinh quản lý, sử dụng.

Khi người mua xe chuyển tiền cọc thành công thì Quang đặt lịch hẹn thời gian giao xe. Trước thời gian giao xe từ 5 đến 10 phút, Quang gọi điện thoại yêu cầu người mua xe chuyển hết số tiền còn lại vào tài khoản ngân hàng mà Quang đã cung cấp khi đặt tiền cọc.

Sau đó, nếu người mua xe chuyển hết số tiền còn lại vào tài khoản nêu trên thì Quang sẽ cắt liên lạc với họ; trường hợp người mua xe không chịu chuyển tiền nữa hoặc biết đã bị lừa thì Quang cũng sẽ cắt liên lạc.

Với thủ đoạn trên, hai đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 390 triệu đồng của nhiều người trên cả nước.