Bắt 4 kẻ mua bán ma túy, thu giữ nhiều súng đạn

(VTC News) -

Ngày 19/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa đồng chủ trì với Công an huyện Tương Dương phá thành công chuyên án buôn bán ma túy trái phép, bắt giữ 4 đối tượng cùng nhiều súng, đạn.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Những đối tượng này cấu kết, móc nối với các đối tượng người Mông để mua ma túy số lượng lớn từ nước ngoài đưa về bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An) trung chuyển đi các địa bàn trong và ngoài địa bàn tỉnh.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi, xảo quyệt, có đối tượng từng có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy.

Đối tượng Kim Văn Huy (giữa) cùng các tang vật tại cơ quan công an.

Trong quá trình giao dịch, các đối tượng luôn mang theo vũ khí như súng quân dụng hoặc súng tự chế. Các đối tượng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện hay truy bắt.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo ban giám đốc, xin ý kiến, đồng chủ trì với Công an huyện Tương Dương xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 5h30 ngày 14/1/2024, tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, 2 lực lượng đồng chủ trì nói trên đã, phối hợp với Công an huyện Anh Sơn tổ chức triển khai đồng bộ 5 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng : Vi Xuân Hoài (SN 1954), là đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Lô Thị Tuyết (SN 1962, đều trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương); Vi Thị Nhung (SN 1993, trú tại bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) và Kha Văn Minh (SN 1977, trú tại bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương).

Cơ quan chức năng thu giữ 20 gam heroin, 3 khẩu súng (trong đó có 1 khẩu súng quân dụng), 15 viên đạn cùng nhiều tài sản và tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng trú ở Tương Dương buôn bán ma túy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu chứng minh các đối tượng trong đường dây này đã bán cho các đối tượng khác trong cả nước 5 bánh heroin và 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) phát hiện đối tượng Kim Văn Huy (SN 1996, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu) thường xuyên có hoạt động mua bán lẻ ma túy trên địa bàn.

Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng Huy là đối tượng cộm cán, rất manh động, liều lĩnh khi luôn trang bị vũ khí bên mình.

Ngoài ra, việc Huy chọn xây dựng nhà biệt lập ngay vùng chân đồi, được giám sát camera từ xa và chỉ có một đường độc đạo vào ra nên gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

Sau khi xác lập chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 17h ngày 11/1/2024, tại bản Kẻ Nâm, xã Châu Bình, Công an huyện Quỳ Châu bắt giữ thành công đối tượng Kim Văn Huy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét nhà Huy, cơ quan công an thu giữ 4 súng tự chế; 1 quả mìn (tự chế); 4 dây cháy chậm; 1 thỏi thuốc nổ dẻo; 0,8kg thuốc nổ; 10 viên đạn đầu bọc chì vỏ đồng; 1 kiếm; 1 dao; 21,26g heroin và nhiều tang vật có liên quan khác.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, đến 21h cùng ngày, tại xã Châu Bình, Công an huyện Quỳ Châu bắt giữ đối tượng Kim Văn Tùng (SN 1981, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu), thu giữ 28,93g heroin và các tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.