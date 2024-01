Bắt 3 thanh niên ở Quảng Bình tàng trữ hơn 10kg ma túy

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 23/12/2023, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an thành phố Đồng Hới, Phòng Kỹ thuật Hình sự và đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ 3 thanh niên có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ trái sang phải Nguyễn Minh Tú, Trần Thanh Bình, Đinh Trần Ngọc Phi thời điểm bị bắt.

Ba người này là Nguyễn Minh Tú (19 tuổi), Trần Thanh Bình (19 tuổi), cùng trú tại tổ dân phố 13, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và Đinh Trần Ngọc Phi (19 tuổi, trú tại tổ dân phố 7, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp các loại.

Tang vật được thu giữ

Công an tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Tú, Trần Thanh Bình và Đinh Trần Ngọc Phi, tiến hành khám xét khẩn cấp tại 7 địa điểm liên quan.

Tổng tang vật Công an thu giữ trong chuyên án này là 16.571 viên và 2 gói bột ma túy tổng hợp loại thuốc lắc; 11.193 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến; 98 gói ma túy tổng hợp loại nước vui; 34 gói ma túy tổng hợp loại ketamin cùng nhiều tang vật liên quan khác. Hiện Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.