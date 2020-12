Bắt 2 kẻ tiếp tay cho 6 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Chiều 10/12, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ công an tỉnh phát hiện, bắt 2 kẻ đưa 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Phạm Trường Giang.

Trước đó, khoảng 3h cùng ngày, tại khu vực biên giới thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, công an phát hiện 7 người có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam nên mời về trụ sở Công an xã Khánh An làm việc.

Tại đây, Phạm Trường Giang (41 tuổi, trú huyện An Phú) khai nhận được người tên Vũ điện thoại đến khu vực bờ sông đón 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam và đưa về TP Châu Đốc với giá 500.000 đồng/người.

Khi Giang vừa tiếp nhận nhóm người nhập cảnh trái phép thì bị công an phát hiện.

Từ lời khai của Giang cùng với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định và bắt giữ Huỳnh Văn Vũ (27 tuổi, trú huyện An Phú) ngay sau đó.

Huỳnh Văn Vũ.

Qua điều tra ban đầu, Vũ được một người phụ nữ bên Campuchia câu móc dùng xuồng đưa nhóm người nhập cảnh trái phép về Việt Nam, giao cho Giang.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Còn 6 người nhập cảnh trái phép được Công an huyện An Phú tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú đưa đi cách ly.