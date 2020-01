Quán nhậu tung 'chiêu' đưa khách về vẫn vắng vẻ, đìu hiu

Chỉ vài ngày sau khi Nghị định 100/2019 xử phạt vi phạm an toàn giao thông, nắm bắt được tâm lý e ngại của khách hàng, nhiều chủ quán nhậu ở Hà Nội đưa ra các hình thức ưu đãi như đưa đón khách đến và về quán nhậu hoặc kết hợp với lái xe taxi để chở khách về sau khi đã nhậu xong.

Anh Lâm, chủ một quán trâu giật ở Cầu Giấy cho biết, sau 2 ngày vắng khách, anh Lâm lập tức tìm cách "hút khách" trở lại. Anh nảy ra ý định cắt cử hai nhân viên của quán chuyên làm nhiệm vụ đưa khách về sau hút khi sử dụng rượu bia nếu khách có nhu cầu. "Cũng có vài khách đồng ý cho nhân viên nhà hàng đưa về, mức phí cũng không cao. Tôi chỉ tính từ 100.000 - 150.000 đồng đối với khách đi xe máy, hoặc cộng thêm 5% vào hoá đơn thanh toán, việc này tôi cũng đã thoả thuận trước với khách hàng. Đối với khách hàng đi ô tô thì chúng tôi sẽ cho khách gửi xe miễn phí đến ngày mai và để khách bắt taxi về do ô tô là tài sản lớn, tìm được nhân viên có thể lái xe tốt cũng không phải dễ", anh Lâm nói.

Theo anh Lâm, việc đưa ra dịch vụ như vậy sẽ khiến nhà hàng tốn thêm một khoản chi phí không nhỏ, tuy nhiên "vì sự an toàn của khách và trong thời buổi cạnh tranh hiện nay thì dịch vụ của mình phải tốt thì khách mới quay lại", anh nói.

Nhiều quán nhậu vắng khách hơn hẳn sau khi nghị định 100/2019 của Chính phủ có hiệu lực.

Chị Phạm Thu Trang, chủ quán lẩu trên đường Thượng Đình cũng thông tin: "Do đặc điểm quán tôi khá nhỏ, lượng nhân viên không nhiều nên quán liên kết với 3 lái xe taxi để làm nhiệm vụ đưa khách về nếu khách có nhu cầu. 3 lái xe này sẽ luôn túc trực gần quán vào các giờ cao điểm để đảm bảo chỉ cần khách gọi là sẽ có mặt. Quán của tôi cũng đã chuẩn bị thêm mặt bằng để phục vụ những khách có nhu cầu gửi xe lại cho đến ngày hôm sau, việc cho khách gửi xe sẽ hoàn toàn miễn phí".

Chị Trang cũng cho biết, nhà hàng đã hợp tác với một đơn vị vận chuyển để thuê hẳn xe 16 chỗ chuyên làm nhiệm vụ đưa đón với những khách đặt bàn trước từ 10 người trở lên. Khách sẽ tập trung lại một điểm, xe của nhà hàng sẽ đến đón tận nơi, với bán kính dưới 15km nhà hàng sẽ không tính tiền.

Ngoài các dịch vụ tự phát của các quán nhậu, gần đây dịch vụ chở người say về nhà cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dân nhậu do tính chuyên nghiệp và mức độ an toàn cao. Ngoài ra trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện một số hội nhóm nhằm kết nối tài xế và những khách hàng có nhu cầu được đưa về nhà sau khi đã sử dụng rượu bia.

Mặc dù vậy, hầu hết quán nhậu đều rơi vào tình trạng vắng khách rõ rệt. Nguyên nhân chính là do khách lo ngại bị xử phạt khi điều khiển phương tiện giao thông mà trong người có nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Những dịch vụ mới của nhà hàng cũng không đủ để làm khách yên tâm hoặc nhiều người lại cảm thấy bất tiện. "Dù đã có nhiều cách để làm cho khách yên tâm nhưng quán của tôi vẫn yên ắng, vắng vẻ hơn bình thường. Những ngày trước, chỉ cần là cuối tuần thì bất kể trưa hay tối, khách đều ngồi ít nhất 70% số bàn, đấy là những ngày vắng. Cao điểm mùa hè hoặc hôm nào mát trời, khách đến kín bàn. Nhưng mấy ngày nay, dù là cuối tuần thì buổi trưa, quán của tôi chỉ có vài lượt khách quen ra vào", anh Lâm nói.

Cùng chung tình trạng giống như anh Lâm, nhiều cửa hàng chuyên phục vụ đồ nhậu khác trên các tuyến phố Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân), Nguyễn Hoàng (Mỹ Đình) Lê Đức Thọ... cũng vắng khách rõ rệt. Số khách đến quán giảm rõ rệt, nhiều người thay vì sử dụng bia, rượu nay chuyển sang uống nước ngọt, nước lọc hoặc chỉ uống rất ít bia.

Anh Trần Trung Anh (Thanh Xuân) cho biết: "Cuối tuần tôi hay hẹn bạn bè qua quán bia đầu đường Lê Trọng Tấn để tụ tập vui vẻ. Gần đây, thấy công an tăng cường xử lý các trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông tôi cũng thấy ái ngại, nên tuần này hủy "kèo" với bạn bè. Chắc lâu dài cũng không nên duy trì thói quen đấy, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở quán nhậu thôi".