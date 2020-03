Gửi tiết kiệm xanh, khách hàng BIDV trúng ô tô gần 700 triệu đồng

Ngày 17/3/2020, tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Cẩm Phả, BIDV tổ chức trao giải đặc biệt cho khách hàng Phạm Thị Liên và 3 khách hàng khác may mắn trúng giải nhì chương trình tiết kiệm dự thưởng “Gửi tiết kiệm xanh, cuộc sống trong lành”.

Ngoài bà Liên trúng giải đặc biệt, BIDV còn quay số và tìm ra chủ nhân của hàng nghìn giải thưởng giá trị khác, tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 18 tỷ đồng. Bên cạnh quà tặng tiền mặt tại quầy, mỗi chi nhánh của BIDV đều có 3 khách hàng trúng giải Nhì là xe đạp thể thao Asama, tổng cộng 564 xe.

Đại diện Ban Giám đốc BIDV Cẩm Phả trao giải đặc biệt chương trình “Gửi tiết kiệm xanh, cuộc sống trong lành”

Ngoài ra, 16 giải Nhất là xe máy Honda Hybrid PCX đã thuộc về những khách hàng may mắn của các chi nhánh BIDV gồm: Đông Hải Phòng, Hà Thành, Chợ Lớn, Mỹ Đình, Nam Định, Thái Nguyên, Phố Núi, Cầu Giấy, Sài Gòn, Ba Mươi Tháng Tư, Tây Đô, Cần Thơ, Móng Cái, Tây Ninh, Quảng Trị, Khánh Hoà.

Tại Lễ trao giải đặc biệt, ông Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc BIDV Cẩm Phả, chúc mừng các khách hàng trúng thưởng và gửi lời cảm ơn tới các khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn và gắn bó với BIDV trong suốt thời gian qua. Đồng thời ông mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các khách hàng đối với BIDV trong tương lai.

Bà Phạm Thị Liên, trúng giải đặc biệt, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua đại diện Lãnh đạo Thành Phố Cẩm Phả

Bất ngờ và xúc động khi nhận được giải đặc biệt từ BIDV, bà Phạm Thị Liên chia sẻ: "Tôi tham gia tiết kiệm dự thưởng và may mắn trúng giải lớn nhất của chương trình do BIDV tổ chức, tôi thật sự rất bất ngờ và coi đây là điều may mắn của cá nhân tôi trong dịp đầu năm này. Là khách hàng thân thiết của BIDV nhiều năm qua, tôi luôn cảm thấy hài lòng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ của BIDV mang lại, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục ủng hộ BIDV và vận động gia đình, người thân và bạn bè cùng tham gia sử dụng các sản phẩm dịch vụ của BIDV".

Nhân dịp chương trình này, bà Phạm Thị Liên đã gửi tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Thành phố Cẩm Phả số tiền 20 triệu đồng. Đây là một nghĩa cử cao đẹp và cũng là mong muốn của khách hàng và BIDV cùng trao yêu thương tới cộng đồng.

Cũng tại Lễ trao giải, đại diện BIDV chi nhánh Cẩm Phả đã trao 03 giải Nhì là xe đạp thể thao Asama cho 03 khách hàng may mắn tham gia chương trình.

Niềm vui của các khách hàng trúng giải khi gửi tiết kiệm tại BIDV

Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Gửi tiết kiệm xanh, cuộc sống trong lành” được BIDV triển khai từ ngày 9/12/2019 đến ngày 4/2/2020, thu hút sự tham gia, ủng hộ của hàng trăm ngàn khách hàng khắp cả nước. Ngay sau khi xác định được khách hàng trúng thưởng, BIDV đã chủ động liên hệ và trao giải tới tận tay khách hàng.

Luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của khách hàng cá nhân khi liên tục mang đến những chương trình khuyến mại và dịch vụ tiện ích vượt trội, năm 2019, BIDV xuất sắc được trao giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam - Best Retail Bank” năm thứ 5 liên tiếp do tạp chí The Asian Banker bình chọn và giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu” năm thứ 4 liên tiếp do VNBA & IDG bình chọn. Đồng thời, BIDV cũng không ngừng cải tiến và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ hiện đại, thân thiện và dẫn đầu xu thế.